Devaneios com Bruno Cabrerizo

Há 57 min

Neste episódio do Devaneios, Tiago Paiva senta-se com o convidado Bruno Cabrerizo. De ex-jogador de futebol a ator e apresentador internacional, Bruno traz uma história de coragem, reinvenção e vulnerabilidade.

Nesta conversa, mergulhamos nos grandes marcos da sua vida desde o momento em que decidiu largar os relvados até à paixão que encontrou nas artes, passando pelos desafios de viver longe dos filhos, a sua visão sobre paternidade, religião, amor e o peso da exposição pública. Falamos sobre os bastidores do mundo artístico, a dificuldade de viver apenas da representação, os paralelismos inesperados entre o futebol e o palco, e a importância de ser grato por cada etapa do caminho.

Bruno fala ainda sobre o que mais odeia na vida, partilha arrependimentos, histórias que ficaram por contar e a peça que está a levar em digressão “Orgasmos: a comédia” que promete. Prepara-te para uma conversa honesta, com humor, emoção e momentos que ficam na memória.

Nota: “Devaneios” é um formato de autor. As opiniões e posições expressas são da exclusiva responsabilidade do seu autor e não refletem, necessariamente, a posição oficial do TVI Player. Esta entrevista foi realizada há dois meses.