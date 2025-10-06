Devaneios com Domingos Paciência

Há 57 min

Neste episódio do Devaneios, recebemos uma verdadeira lenda do futebol português: Domingos Paciência. Com uma carreira brilhante como jogador e treinador, Domingos partilha histórias inéditas dos bastidores do futebol, momentos marcantes ao lado de figuras icônicas como Pinto da Costa e as experiências vividas com um dos presidentes mais influentes da história do futebol português.

Num episódio especialmente emotivo, Domingos recorda a sua relação próxima com Pinto da Costa, refletindo sobre a sua recente morte e o impacto que teve no futebol nacional e na sua própria carreira.

Além disso, falamos sobre os desafios de liderar equipas de topo, os momentos decisivos que marcaram a sua trajetória, a evolução do futebol em Portugal, e a pressão constante de um desporto de alta competição.

Uma conversa inspiradora e emocionante com um dos grandes nomes do desporto nacional, dedicada também a honrar o legado de Pinto da Costa.

Nota: “Devaneios” é um formato de autor. As opiniões e posições expressas são da exclusiva responsabilidade do seu autor e não refletem, necessariamente, a posição oficial do TVI Player. Esta entrevista foi realizada há dois meses.