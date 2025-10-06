Devaneios com Dr. Pinto Coelho

Há 57 min

Neste episódio do Devaneios, recebemos o Dr. Pinto Coelho, médico, autor e uma das vozes mais controversas e apaixonadas da medicina integrativa em Portugal.

Falamos sobre longevidade, suplementação, alimentação, medicina do futuro e os mitos que nos estão a envelhecer por dentro e por fora.

Mas também mergulhamos em temas mais humanos: propósito, escolhas de vida, espiritualidade, e o que significa envelhecer com lucidez e liberdade

Nota: “Devaneios” é um formato de autor. As opiniões e posições expressas são da exclusiva responsabilidade do seu autor e não refletem, necessariamente, a posição oficial do TVI Player. Esta entrevista foi realizada há dois meses.