Devaneios com Fernando Póvoas

Neste episódio do Devaneios, Fernando Póvoas partilha histórias únicas sobre a sua carreira, o impacto que teve na luta contra a obesidade e a sua relação com Pinto da Costa, “um dragão no futebol”.
Falamos sobre medicina, futebol, valores de vida, amor aos filhos e a verdadeira importância das coisas.
Um episódio cheio de humor, inteligência e lições de vida.
Nota: “Devaneios” é um formato de autor. As opiniões e posições expressas são da exclusiva responsabilidade do seu autor e não refletem, necessariamente, a posição oficial do TVI Player. Esta entrevista foi realizada há dois meses.