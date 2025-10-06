Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Devaneios com Fernando Póvoas

Há 49 min
Devaneios com Fernando Póvoas - TVI

Neste episódio do Devaneios, Fernando Póvoas partilha histórias únicas sobre a sua carreira, o impacto que teve na luta contra a obesidade e a sua relação com Pinto da Costa, “um dragão no futebol”.

Falamos sobre medicina, futebol, valores de vida, amor aos filhos e a verdadeira importância das coisas.

Um episódio cheio de humor, inteligência e lições de vida.

Nota: “Devaneios” é um formato de autor. As opiniões e posições expressas são da exclusiva responsabilidade do seu autor e não refletem, necessariamente, a posição oficial do TVI Player. Esta entrevista foi realizada há dois meses.

