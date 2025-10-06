Devaneios com Gustavo Santos

Há 48 min

Neste episódio do Devaneios, recebemos Gustavo Santos, uma das figuras mais marcantes, controversas e comentadas da televisão e do desenvolvimento pessoal em Portugal. Autor de vários livros, antigo apresentador e uma voz ativa no mundo da espiritualidade e do autoconhecimento, Gustavo construiu ao longo dos anos uma presença pública forte, mas também polarizadora.

Depois de um período de afastamento dos holofotes e do espaço mediático, regressa agora para uma conversa profunda, honesta e sem filtros, onde aborda temas que muitos evitam, como a frontalidade e autenticidade que sempre o caracterizaram.

Ao longo do episódio, mergulhamos nas razões do seu silêncio, nas críticas que recebeu, na forma como lida com o julgamento constante e na transformação pessoal que viveu nos últimos anos. Falámos sobre espiritualidade, liberdade, desapego, propósito e a escolha de viver uma vida alinhada com os seus valores, independentemente da opinião pública.

Esta conversa desconstroi ideias feitas, quebra rótulos e revela um lado de Gustavo Santos que raramente foi mostrado. Concordes ou não com as suas visões, é impossível ficar indiferente ao que tem para partilhar.

Nota: “Devaneios” é um formato de autor. As opiniões e posições expressas são da exclusiva responsabilidade do seu autor e não refletem, necessariamente, a posição oficial do TVI Player. Esta entrevista foi realizada há dois meses.