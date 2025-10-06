Devaneios com Rita Matias

Há 48 min

O Devaneios recebe uma convidada que não tem medo de dizer o que pensa: Rita Matias. Deputada e uma das vozes mais ativas da política atual, sentou-se comigo para uma conversa sem filtros sobre tudo o que (realmente) se passa nos bastidores da política.

Falamos sobre a corrupção, os desafios da nova geração e até como é ser jovem na política. Mas não ficamos só por aí! Discutimos também a visão dela sobre a maternidade no futuro, como conciliar família e carreira e se, no meio de tanto caos, ainda há espaço para pensar numa vida pessoal.

Nota: “Devaneios” é um formato de autor. As opiniões e posições expressas são da exclusiva responsabilidade do seu autor e não refletem, necessariamente, a posição oficial do TVI Player. Esta entrevista foi realizada há dois meses.