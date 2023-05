Devolvemos o sorriso a quem salva vidas todos os dias!

Há 43 min

No «Dois às 10», conhecemos o «novo» Amadeu Mendes após uma intervenção da equipa do médico dentista, João Espírito Santo. Amadeu admite-se comovido, mas feliz com esta mudança. Recorda a morte da mãe e os seus últimos momentos de vida.