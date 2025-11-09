Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Está a chegar o concerto do ano. Várias gerações dos Morangos com Açúcar juntam-se no Meo Arena
Morangos com Açúcar
Há 47 min
André Ventura diz ser o «candidato que quer pôr o país na ordem» - Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 54 min
André Ventura sobre a comunidade cigana: «Se o presidente não consegue fazer os ciganos cumprir a lei, mais ninguém consegue»
Dois às 10
Há 1h e 5min
A dúvida muito pessoal que Cristina Ferreira quis esclarecer com André Ventura
Dois às 10
Há 1h e 21min
André Ventura sobre polémica em direto: «Saí daquela entrevista porque foi uma armadilha»
Dois às 10
Há 1h e 23min
Cristina Ferreira confronta André Ventura: «Tem pena de não ter sido líder do PSD?»
Dois às 10
Há 1h e 28min
Se for eleito Presidente da República, qual é o futuro do Chega? Veja a resposta de André Ventura
Dois às 10
Há 1h e 30min
Cristina Ferreira para André Ventura: «Está a falar mais de quem vem do que de quem nasceu aqui»
Dois às 10
Há 1h e 53min
Cristina Ferreira para André Ventura: «Já está na política há quantos anos? Ainda não conseguiu fazer nada porquê?»
Dois às 10
Há 1h e 56min
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Jéssica Vieira estreia-se no mundo da música ao lado de cantora de sucesso
Secret Story
Há 1h e 38min
Sem filtros: Todos falam da conversa de Cristina Ferreira e Bruno Savate. Saiba porquê
Secret Story
Há 1h e 53min
Vem aí em «A Protegida»: Sofia insinua-se a Francisco, mas ele recusa e dá-lhe um conselho
Novelas
Há 2h e 47min
TVI PLAYER
Bruno Savate esclarece situação com Cristina Ferreira: «Posso dizer aquilo que eu quero»
Dois às 10
Há 2h e 56min
André Ventura sobre a comunidade cigana: «Se o presidente não consegue fazer os ciganos cumprir a lei, mais ninguém consegue»
Dois às 10
Há 1h e 5min
Cristina Ferreira e Bruno Savate: a conversa de que todos falam - Veja na íntegra
Dois às 10
Há 2h e 20min
A ACONTECER
Está a chegar o concerto do ano. Várias gerações dos Morangos com Açúcar juntam-se no Meo Arena
Morangos com Açúcar
Há 47 min
André Ventura diz ser o «candidato que quer pôr o país na ordem» - Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 54 min
André Ventura sobre a comunidade cigana: «Se o presidente não consegue fazer os ciganos cumprir a lei, mais ninguém consegue»
Dois às 10
Há 1h e 5min
A dúvida muito pessoal que Cristina Ferreira quis esclarecer com André Ventura
Dois às 10
Há 1h e 21min
André Ventura sobre polémica em direto: «Saí daquela entrevista porque foi uma armadilha»
Dois às 10
Há 1h e 23min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão
Novelas
9 nov, 09:08
Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”
Novelas
8 nov, 08:30
Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»
Novelas
Ontem às 13:06