Há 2h e 5min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Ana Viegas Corvo, que nos fala da dor de perder um filho. Rúben tinha 22 anos quando decidiu pôr fim à vida. Em estúdio, a mãe do jovem diz-nos que em adolescente, este tinha sido diagnosticado com fobia social, e fala-nos dos vários internamentos do mesmo.