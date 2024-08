Há 24 min

No «Goucha», conhecemos a história de Diana Goulão que encontrou nas viagens uma forma de fazer o luto e curar a dor. A nossa convidada começa por recordar a perda do avô e mostra-se emocionada. Sendo guia turística na Lapónia, Diana explica de que formas se sente conectada com esse mesmo avô que já faleceu.