Diana enfrenta Beatriz com a verdade: «Escusas de me mentir!»

Ontem às 23:15

Em «Para Sempre, Diana (Madalena Aragão) diz à mãe que dormiu em casa e já sabe que está com Tozé (Paulo Pires), mas quer apoiá-la porque nota-se que gostam um do outro, além disso Gil tem sido parvo e assim acaba-se a segunda família do Soajo.