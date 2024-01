Há 1h e 15min

No «Dois às 10», recebemos Diana Lopes, a sétima concorrente expulsa do «Big Brother». A nossa convidada comenta a postura de Bárbara Parada em relação ao ex-namorado e concorrente Miguel Vicente, e refere que esta está «sentida» com o que aconteceu cá fora entre ambos. A ex-concorrente fala, ainda, da aproximação entre Bárbara e Francisco Monteiro.