Há 1h e 39min

No «Dois às 10», recebemos Diana Lopes, a sétima concorrente expulsa do «Big Brother - Desafio Final». A nossa convidada explica-nos o porquê de ter aceite o convite para o reality show: «Também o fiz para limpar a imagem da minha última edição». A nossa convidada revela que já estava à espera de sair e faz um balanço do seu jogo.