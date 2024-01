Diana Lopes dá «presente envenenado» a Bárbara Parada

Há 1h e 9min

No «Dois às 10», recordamos o momento em que a concorrente do «Big Brother - Desafio Final» entregou a Bárbara Parada a faixa que lhe dá o título de «Miss Falsa», ficando um ambiente desconfortável entre as duas. Cinha Jardim, Zé Lopes e Luísa Castel-Branco comentam o ato de Diana Lopes.