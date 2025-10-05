Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Diário da Manhã - 05 de outubro de 2025

Hoje às 07:35
Diário da Manhã - 05 de outubro de 2025 - TVI

Com Estela Machado

Mais Vistos

Segundo taróloga, este signo tem tendência para ganhar no Euromilhões em outubro

Dois às 10
29 set, 11:04
1

Esta foi a última publicação de Luís Aleluia antes de pôr termo à vida. Houve um pormenor que não escapou aos mais atentos

Dois às 10
3 out, 14:12
2

João Aleluia

Dois às 10
3 out, 12:10
3
01:43

Liliana e Fábio bem agarradinhos na sessão de cinema de sábado à noite

Secret Story
Ontem às 22:45
4

Tenho 46 anos e envolvi-me com o filho da minha melhor amiga, sem ela saber: «O que estou a fazer?»

V+ TVI
1 out, 16:48
5
03:49

Liliana não consegue conter as lágrimas ao ouvir canção especial

Secret Story
Ontem às 18:57
6
EM DESTAQUE

O amor venceu: Afonso Leitão surpreende Catarina Miranda com pedido de namoro

Ontem às 19:57

Sobreviveu ao terror em casa: Graciete agradece à pessoa que a salvou de uma tentativa de homicídio

Ontem às 19:38

Liliana prestes a terminar namoro com Zé. Noivo da concorrente já reagiu

Dois às 10
3 out, 18:02

Melancia com ketchup? Diogo Amaral arrisca e torna brincadeira insólita num fenómeno

Novelas
3 out, 15:32

Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Secret Story
3 out, 15:16

«Leva-a a um hospital para interromper (a gravidez), para que a mãe não sofra mais»: Anselmo Ralph recorda o dia mais difícil de sempre

Novelas
3 out, 13:01

TVI PLAYER

Secret Story - Diário - 4 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 16:45

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão primeira entrevista juntos com direito a pedido de namoro - As imagens completas

Momento certo
Ontem às 19:59

Secret Story - A semana - 05 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:30

Afonso Leitão faz grande declaração de amor a Catarina Miranda: «Foi o que me fez apaixonar realmente por ela»

Momento certo
Ontem às 19:55

É oficial! Catarina Miranda e Afonso Leitão são oficialmente um casal depois de pedido de namoro

Momento certo
Ontem às 19:55

Secret Story - Extra - 03 de outubro de 2025

Secret Story
Ontem às 00:05
A ACONTECER

Missa - Capela do Externato Nossa Senhora do Rosário - 05 de outubro de 2025

Missa
Há 3h e 34min

Diário da Manhã - 05 de outubro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:35

Secret Story - A semana - 05 de outubro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:30

Prometeu a Maria Cerqueira Gomes e não falhou: concorrente faz bomba na piscina

Ora Bolas
Ontem às 23:59

A reação de Maria Cerqueira Gomes a momento inesperado entre concorrentes: «Que pouca vergonha é esta?!»

Ora Bolas
Ontem às 23:59

Momento único: Concorrente assume o lugar de Maria Cerqueira Gomes

Ora Bolas
Ontem às 23:59
NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Nadir tem informação estrondosa que vai mudar a vida de Ary

Novelas
3 out, 10:58

Vem aí em «A Protegida»: Mariana diz a Laura o que ela não quer ouvir

Novelas
3 out, 09:14

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Novelas
2 out, 14:52

«Esta bebé não sobreviverá»: Anselmo Ralph celebra um ano do maior milagre da sua vida

Novelas
2 out, 16:54

«Insultos, humilhações, ameaças...»: Atriz famosa denuncia bullying ao filho de oito anos, em clube de futebol

Novelas
2 out, 16:27

Vem aí em «A Fazenda»: Alex foge e deixa Júlia completamente desamparada

Novelas
3 out, 09:45