Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Diário da Manhã – 1 de dezembro de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã – 1 de dezembro de 2025 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Mais Vistos

O que ninguém viu! Esta foi a reação de Dylan ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro

Secret Story
Hoje às 01:12
1
03:52

Dylan e Flávio Furtado entram em despique: «Eu nunca gozei com o Leandro nesse aspeto!»

Secret Story
Hoje às 00:47
2

Longe do ecrã, Dylan descobre o segredo de Marisa e Pedro. E há vídeo da reação

Dois às 10
Hoje às 09:01
3

Dylan é o concorrente expulso e deixa Inês em lágrimas numa noite de fortes emoções

Secret Story
Hoje às 00:16
4
01:10

Cristina Ferreira esclarece o motivo de não ter revelado a Dylan o segredo de Pedro e Marisa

Dois às 10
Há 3h e 53min
5

Em choque após saber a verdade, Dylan reage pela primeira vez ao segredo de Pedro e Marisa

Secret Story
Hoje às 09:18
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»

Secret Story
Hoje às 00:29

Casal separado! Inês chora sem parar com saída de Dylan: «Não sei se foi por causa desta semana»

Secret Story
Hoje às 00:14

Lágrimas e mais lágrimas! Pedro chora ao receber foto única da família

Secret Story
Ontem às 23:33

Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem

Secret Story
28 nov, 10:44

Corpo de Noori encontrado. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora

Dois às 10
28 nov, 14:14

Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre

Secret Story
28 nov, 15:44

TVI PLAYER

Secret Story 9 – Gala – 30 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:25

Dylan revela quem acha que vai ganhar o «Secret Story 9»

Dois às 10
Há 1h e 50min

O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa

Secret Story
Há 3h e 30min

Dylan expõe atitude de ex-concorrente consigo após a sua saída da casa: «Estava a fazer um post a gozar com o que eu lhe disse»

Dois às 10
Há 1h e 53min

Dylan e Flávio Furtado entram em despique: «Eu nunca gozei com o Leandro nesse aspeto!»

Secret Story
Hoje às 00:47

Dylan sobre Pedro e Marisa serem um casal: «Não lhes fica muito bem»

Dois às 10
Há 2h e 9min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Dylan revela quem acha que vai ganhar o «Secret Story 9»

Dois às 10
Há 1h e 50min

Dylan expõe atitude de ex-concorrente consigo após a sua saída da casa: «Estava a fazer um post a gozar com o que eu lhe disse»

Dois às 10
Há 1h e 53min

Depois de sair da casa, Dylan fala sobre a sua relação com Inês: «Não estava à espera»

Dois às 10
Há 2h e 1min

Dylan revela o que descobriu sobre Vera cá fora: «Levei com um choque»

Dois às 10
Há 2h e 6min

Dylan sobre Pedro e Marisa serem um casal: «Não lhes fica muito bem»

Dois às 10
Há 2h e 9min

Cristina Ferreira acarinha Dylan: «Acho isso muito bonito em ti»

Dois às 10
Há 2h e 30min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões

Novelas
28 nov, 10:33

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas

Novelas
28 nov, 10:56

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

Novelas
27 nov, 16:14

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

Novelas
27 nov, 16:29

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

Novelas
27 nov, 15:13

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer

Novelas
28 nov, 09:25