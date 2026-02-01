TVI PLAYER
Diário da Manhã - 1 de fevereiro de 2026
Hoje às 07:35
Com Joana Almeida Carvalho
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo
1ª Companhia
30 jan, 15:45
1
04:25
Filipe Delgado recria a popular imitação do instrutor Joaquim. E desta vez foi à frente do militar
1ª Companhia
Ontem às 20:57
2
O "Bigodinho Arrebitado" nem sempre teve este visual! Veja as fotos do Instrutor Andrade que provam a transformação
1ª Companhia
24 jan, 16:57
3
13:07
Não aguentaram o riso: Manuel Melo faz imitação de instrutores e gera reações
1ª Companhia
Ontem às 20:54
4
Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»
Novelas
14 jan, 11:38
5
Contribuição monetária inesperada: Marcelo Palma revela quem pagou o funeral de Maycon
1ª Companhia
Ontem às 18:04
6
«Senti que ficou sem chão agora». Cristina Ferreira surpreende Cláudio Ramos, que quase não conteve as lágrimas
Dois às 10
30 jan, 15:25
«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país
Novelas
30 jan, 14:17
Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro
Dois às 10
30 jan, 10:52
Bernardina Brito explica fim da relação: «Há dois anos que era complicado. Quase já não dividíamos cama»
Dois às 10
30 jan, 10:28
Fora da 1ª Companhia, Instrutor Andrade tem profissão que nada tem a ver com a vida militar: e vai surpreendê-lo
1ª Companhia
30 jan, 15:45
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
30 jan, 10:23
Amor à Prova - Cris e Alice cedem ao desejo?
Amor à Prova
Ontem às 21:30
Filipe Delgado recria a popular imitação do instrutor Joaquim. E desta vez foi à frente do militar
1ª Companhia
Ontem às 20:57
Concorrentes exaltados ao saber do novo alerta de mau tempo
1ª Companhia
Ontem às 21:44
"As pessoas terão de ter cuidado": estas são as orientações que deve seguir nas próximas horas
CNN Domingo
Há 3h e 36min
Não aguentaram o riso: Manuel Melo faz imitação de instrutores e gera reações
1ª Companhia
Ontem às 20:54
1ª Companhia - Extra - 1 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Diário da Manhã - 1 de fevereiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:35
1ª Companhia - A Semana - 1 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 01:10
1ª Companhia - Extra - 1 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
Abandonada à nascença, Maria reencontra o pai 40 anos depois - «Porque não me vieste buscar?»
Momento certo
Ontem às 23:59
«A minha filha salvou-me»: Ficou tetraplégico após um mergulho e renasceu por Ariana
Momento certo
Ontem às 23:59
Fugiu da escravidão e da violência, mas perdeu a filha para a adoção - Quinze anos depois o desfecho de uma vida de sofrimento
Momento certo
Ontem às 23:59
Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha descobre que é filha de Sammy
Novelas
30 jan, 10:54
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris e Alice beijam-se?
Novelas
30 jan, 09:35
«Ajuda urgente»: Com a tempestade, apresentadora vive cenário devastador e deixa alerta ao país
Novelas
30 jan, 14:17
“Apelo urgente”: Rita Salema faz pedido de ajuda e deixa alerta
Novelas
28 jan, 15:26
Sucesso além-fronteiras: Filipe Delgado impressiona atriz internacional com prestação em «Primeira Companhia»
Novelas
29 jan, 10:10
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
30 jan, 10:23