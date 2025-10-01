TVI PLAYER
Diário da Manhã - 1 de outubrpo de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
1
Zé, noivo de Liliana, volta atrás na decisão e deixa nova mensagem
Dois às 10
Hoje às 09:04
2
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé
Secret Story
Há 3h e 32min
3
Pela primeira vez, uma mulher casada e com um filho é eleita Miss Portugal Universo 2025
V+ TVI
29 set, 11:38
4
«Ela pôs-me na rua»: Laura Figueiredo revela segredo do início do namoro com Mickael Carreira
V+ TVI
Ontem às 13:11
5
Entre a dor e a dignidade: A decisão inesperada do noivo Zé
Secret Story
Ontem às 19:53
6
EM DESTAQUE
Liliana e Fábio consolam-se um ao outro. Mas são as mãos marotas dela que estão a dar que falar
Secret Story
Há 1h e 53min
Irmão de Cláudio Ramos deixa mensagem Zé, noivo de Liliana: «Deixa-me dar-te um conselho de alguém que passou por uma situação parecida...»
Dois às 10
Há 41 min
Kika Cerqueira Gomes faz feito histórico ao lado de Jane Fonda, Eva Longoria e Kendall Jenner
Novelas
Há 26 min
Afonso Leitão conta tudo sobre o namoro que viveu com Joana do Secret Story
Secret Story
Há 1h e 23min
A filha saiu de casa para beber café e nunca mais voltou. Foi vítima de um crime macabro no Algarve
Dois às 10
Há 58 min
Já se sabe onde vai ser o casamento de Cristiano Ronaldo e alguns dos convidados que fazem parte da lista
V+ TVI
Há 33 min
TVI PLAYER
Homem agredido por mais de uma dezena de pessoas à frente do filho de dois anos
Jornal Nacional
Ontem às 23:06
Secret Story 9 - Extra - 1 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
A Protegida: JD descobre quem quer fazer mal à filha bebé
A Protegida
Ontem às 23:30
Secret Story 9 - Especial - 30 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:50
Depois de uma noite de lágrimas, Liliana e Fábio começam o dia com beijinhos e abraços
Secret Story
Há 2h e 38min
Maminhas de Vera continuam a ser assunto entre Rui e Fábio: «Como é que ela fala de trair...»
Secret Story
Há 41 min
A ACONTECER
Cristina Ferreira incrédula com o que aconteceu no «Dois às 10»: «Estamos todos de boca aberta»
Dois às 10
Há 15 min
Matou o cunhado e 3 meses depois a ex-companheira. Na prisão, garante que «a chacina ainda não acabou»
Dois às 10
Há 36 min
Tarte de batata doce e noz pecan
As Receitas do Fábio
Há 43 min
Mãe de uma das alegadas vítimas do «serial killer do Algarve» emociona-se: «A minha vida não é viver, eu sobrevivo»
Dois às 10
Há 57 min
Saiu para beber café e já não voltou. Tatiana foi encontrada com os olhos furados e o suspeito homicida foi absolvido
Dois às 10
Há 1h e 1min
Jovem desaparece após sair para beber café e é vítima de um crime macabro no Algarve
Dois às 10
Há 1h e 2min
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Quem é a mulher que anda atrás de Zuri?
Novelas
Ontem às 10:42
Vem aí em «A Protegida»: Jorge encontra a pessoa que pode destruir Isabel num ápice
Novelas
Ontem às 11:12
Eram consideradas as gémeas mais bonitas de Portugal. Veja como estão agora
Novelas
Ontem às 10:01
Isto é o que Maria Botelho Moniz anda a fazer, enquanto não aparece nos ecrãs
Novelas
Ontem às 15:49
Na cidade do amor, Maria Cerqueira Gomes surge com companhia especial e bem conhecida
Novelas
Ontem às 15:20
Vem aí em «A Fazenda»: Andreia enfrenta criminosos para proteger Alex
Novelas
Ontem às 09:00