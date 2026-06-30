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TVI - Em cima da hora
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TVI Jornal - 10 de agosto de 2026

TVI Jornal
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Dois às 10
Hoje às 12:17

Imagens do casting mostram lado desconhecido de Mariana Sá

Dois às 10
Hoje às 11:49

Mariana Sá desaba em lágrimas ao falar de Miguel

Dois às 10
Hoje às 11:45

Furiosa com descoberta, Mariana Sá ‘desmascara’ Hugo: “Tenho coisas que comprovam a realidade”

Dois às 10
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Hoje às 11:58
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