Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Diário da Manhã - 10 de dezembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
É uma das mulheres mais bonitas da televisão portuguesa - e agora os estrangeiros também estão a reparar nela
V+ TVI
Ontem às 18:19
1
«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único
Novelas
Ontem às 15:46
2
Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»
Novelas
4 ago, 15:13
3
Depois de um casamento de 25 anos, jornalista da TVI reencontra o amor: «A vida é bela»
Dois às 10
Ontem às 15:32
4
Lurdes Baeta
Dois às 10
Ontem às 15:25
5
Estava proibida de entrar no quarto dos meus pais: «Quando o fiz descobri o segredo da família»
V+ TVI
Ontem às 17:10
6
EM DESTAQUE
Mãe pela segunda vez, Catarina Siqueira fala de fase delicada após grande mudança
Secret Story
Hoje às 10:13
Eternizada na pele! Dylan faz tatuagem para Inês, uma semana após sair do Secret Story
Secret Story
Hoje às 09:33
Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet
Secret Story
Ontem às 17:25
«Quase tão famosa como Cristiano Ronaldo»: a portuguesa que está a correr mundo com o beijo ao namorado
Dois às 10
Hoje às 10:21
Pode estar a perder dinheiro no supermercado sem se aperceber. Confira o alerta que está a tornar-se viral
Dois às 10
Ontem às 18:00
Foi minha professora no 10.º ano e hoje é minha mulher: «A nossa primeira vez foi inesquecível»
V+ TVI
Há 1h e 59min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 9 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
«És o milagre da tua aldeia» Pedro acerta em cheio no segredo de Ana
Secret Story
Hoje às 10:29
Segredo em risco! Ana partilha com Inês palpite certeiro para Pedro
Secret Story
Há 1h e 53min
A Protegida: Aruna quer interromper a gravidez?
A Protegida
Ontem às 23:10
Secret Story 9 - Especial - 9 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Ana cada vez mais certa do segredo de Pedro e Marisa: «Vocês dois...»
Secret Story
Há 3h e 50min
A ACONTECER
Mulher no Montijo manteve filho doente preso com trela à sanita durante 3 anos: «A polícia nunca viu nada igual»
Dois às 10
Há 2h e 29min
Bruno recorda o dia em que o irmão foi assassinado: «A caminho, estava a ver o corpo do meu irmão na televisão»
Dois às 10
Há 2h e 57min
Mãe viu o filho sair de casa para ir ao café e encontrou-o morto no meio da rua: «Quando cheguei ao pé dele, já estava morto»
Dois às 10
Há 2h e 58min
Lembra-se do jovem que foi assassinado em frente a uma creche? Mãe recorda: «Toquei-lhe, ele estava muito frio na cara»
Dois às 10
Há 3h e 7min
Conhecemos melhor António José Seguro, candidato à Presidência da República
Dois às 10
Há 3h e 25min
Cristina Ferreira lamenta a morte de figura assídua na TVI: «É assim que eu a recordo»
Dois às 10
Hoje às 10:46
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Delfina ultrapassa os limites e é expulsa e avisada
Novelas
Hoje às 10:38
Vem aí em «A Protegida»: Paixão ou vingança? Isabel quer seduzir Francisco
Novelas
Hoje às 10:09
Vem aí em «Terra Forte»: Armando quer fazer uma vida ao lado de Babi?
Novelas
Hoje às 09:48
«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único
Novelas
Ontem às 15:46
Terra Forte: Farsa de Vivi é descoberta no seu próprio funeral?
Terra Forte
Ontem às 23:03
«Ficou divinal»: Sara Prata revela receita secreta de abóbora que vai aquecer toda a família neste Natal
Novelas
Ontem às 16:13