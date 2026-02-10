TVI PLAYER
Diário da Manhã - 10 de fevereiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
Ontem às 16:21
1
Que pai babado! José Carlos Pereira mostra momento único com os filhos
Festa é Festa
17 abr 2023, 10:24
2
Instrutor Marques mostra imagem rara da família. Conheça os pilares do militar
1ª Companhia
Há 3h e 18min
3
O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada
1ª Companhia
Hoje às 09:32
4
Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?
1ª Companhia
19 jan, 12:54
5
Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira
1ª Companhia
1 fev, 20:17
6
1ª Companhia adere a “trend” mais viral do momento. E as fotos dos militares são um autêntico fenómeno
1ª Companhia
Há 2h e 13min
Fora do «Secret Story», Pedro Jorge e Marisa vivem um dos dias mais especiais em família
Dois às 10
Há 2h e 43min
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara perde a paciência com São enquanto Cris levanta novas suspeitas
Novelas
Há 3h e 33min
Instrutor Marques lidera treino de madrugada em tronco nu. Os comentários dos recrutas são hilariantes
1ª Companhia
Ontem às 22:17
Falhas de eletricidade? Esta estação portátil alimenta vários dispositivos em simultâneo
V+ TVI
Ontem às 15:27
Em luto pela morte do pai, Pedro Crispim encontra conforto em amigos da TVI: «Aqui ninguém larga a mão de ninguém»
Dois às 10
Hoje às 09:38
Hilariante. Filipe Delgado protagoniza mais um momento de chorar de rir com o Instrutor Andrade
1ª Companhia
Há 2h e 45min
Amor à Prova: Ciúmes consomem Sara em momento crítico
Amor à Prova
Ontem às 22:45
Recrutas são surpreendidos. Sem pré aviso, Comandante e Instrutores fazem revista à caserna e tudo corre mal
1ª Companhia
Há 1h e 15min
Terra Forte: Desesperada, Maria de Fátima é obrigada a pedir ajuda
Terra Forte
Ontem às 23:05
1ª Companhia - Extra - 10 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 01:05
Amor à Prova - Surge um grande problema que deixa o transplante de Nico em risco
Amor à Prova
6 fev, 21:50
“A Sentença” faz história com 1000 casos resolvidos… e o público pode assistir ao vivo
Há 1h e 41min
Últimos minutos de entrevista marcam momento emotivo com Cristina Ferreira e convidado
Dois às 10
Há 1h e 50min
Emocionado, Artur recorda acidente quase fatal do enteado: “Ninguém esperava o Miguel estar aqui”
Dois às 10
Há 2h e 3min
Aos 24 anos, Miguel sofreu uma aparatoso acidente de mota
Dois às 10
Há 2h e 10min
Em direto, um dos rostos mais conhecidos da TVI recebe homenagem
Dois às 10
Há 2h e 22min
Que cuidados devemos ter com os animais durante uma tempestade? Veterinária explica
Dois às 10
Há 3h e 19min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima bate em Rosinha e fica metida em problemas
Novelas
Há 3h e 5min
Exclusivo «Amor à Prova»- «Eu sou apaixonado por ti»: Bruno declara-se a Sara
Novelas
Hoje às 09:01
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
Ontem às 16:21
Há uma ligação inesperada entre Simão Biernat, pai de Nico de «Amor à Prova», e Maria Sampaio
Novelas
Ontem às 16:11
«Pai sofre»: Pedro Bianchi Prata vive aventura noturna ao lado filho Vicente
Novelas
Ontem às 15:22
Vem aí em «Amor à Prova»: Sara perde a paciência com São enquanto Cris levanta novas suspeitas
Novelas
Há 3h e 33min