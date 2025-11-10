TVI PLAYER
Diário da Manhã - 10 de novembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Liliana Filipa e Daniel Gregório estarão separados. E há Imagens chocantes da alegada traição
Secret Story
Hoje às 11:35
1
Descubra o Refúgio de Sonho de Liliana Filipa no Algarve. As fotos fazem inveja a qualquer um
Big Brother
27 jul, 19:59
2
Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício
Dois às 10
Hoje às 08:51
3
Daniela sofreu um enfarte medular que a deixou incapacitada
Dois às 10
Hoje às 08:44
4
Leandro carrega no segredo de Marisa e Pedro. A casa parou e foi isto que aconteceu
Secret Story
Ontem às 22:37
5
01:48
Raquel descobre que Pedro Jorge e Marisa são um casal e a reação é inédita
Secret Story
Hoje às 00:47
6
EM DESTAQUE
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
Casa de sonho e anel de noivado no dedo. Liliana Filipa aumenta mistério sobre alegada separação
Secret Story
Há 2h e 42min
Raquel conta a Cristina Ferreira o que poucos sabiam sobre a sua amizade com Ana Cristina
Dois às 10
Há 3h e 17min
De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»
Novelas
Há 3h e 9min
Há tanto tempo que não a víamos. Sandra Felgueiras partilha foto com a mãe, Fátima Felgueiras
V+ TVI
Há 2h e 20min
Morreu convidada que esteve no programa de Manuel Luís Goucha. Notícia foi dada por João Patrício
Dois às 10
Hoje às 08:51
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Gala - 9 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Raquel reage ao segredo de Pedro e Marisa: «Acham normal ele dizer isto à mãe dos filhos dele?»
Dois às 10
Há 3h e 53min
Cristina Ferreira confronta Raquel: «Porque é que achas que não se julga a Inês como se julgou a Liliana?»
Dois às 10
Há 3h e 44min
Esta foi a concorrente expulsa do Secret Story e houve quem nem se levantasse do sofá
Secret Story
Hoje às 00:20
Ataque de ciúmes? Liliana acusa Ana de querer formar casal
Secret Story
Há 2h e 6min
«Não mereces uma única palavra. És muito baixo»: Liliana e Pedro pegam-se em forte discussão
Secret Story
Há 2h e 22min
A ACONTECER
Cristina Ferreira surpreendida com o nome da filha de Marisa Susana
Dois às 10
Há 1h e 29min
TVI - Em cima da hora - 10 de novembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 35min
TVI Jornal - 10 de novembro de 2025
TVI Jornal
Há 2h e 37min
Pedro Granger: a carreira secreta aos 16 anos que ninguém conhecia! (Não foi a representar!)
Em Família
Há 3h e 16min
A confissão de Pedro Granger: o papel que superou todos os outros (Saiba qual!)
Em Família
Há 3h e 17min
Pedro Granger emociona-se em direto: «Fiquei comovido, confesso!»
Em Família
Há 3h e 17min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor conta a António o plano para acabar o namoro de Rosinha com o irmão
Novelas
Ontem às 09:08
Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher
Novelas
Ontem às 14:13
Depois de uma grande mudança, Marisa Cruz deixa recado que está a comover o país: “Começa agora um novo capítulo”
Novelas
8 nov, 08:30
Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»
Novelas
Há 2h e 29min
Sara Barradas anuncia mudanças e deixa promessa intrigante
Novelas
Há 2h e 6min
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha está interessada em Cobra?
Novelas
Hoje às 09:29