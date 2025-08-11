TVI PLAYER
Diário da Manhã - 11 de agosto de 2025
Hoje às 06:15
Com Daniela Rodrigues.
Mais Vistos
Dão tudo por ela: os dois homens que não param até Catarina Miranda conquistar a vitória
Big Brother
Ontem às 19:11
1
O que fez Catarina Miranda antes de regressar ao Big Brother? Estas imagens são de fazer fazer inveja a qualquer um
Big Brother
1 jul, 00:44
2
05:00
Por esta nem ele esperava. Após expulsão, Eduardo Ferreira recebe presente inédito ao chegar a estúdio
Big Brother
Hoje às 00:54
3
Este jovem ex-concorrente foi pai, já levou Cláudio Ramos ao limite, e é o próximo convidado do Goucha
Goucha
21 mar, 16:31
4
Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»
Dois às 10
Ontem às 17:43
5
Não se podiam ver no Big Brother, mas agora estão cada vez mais cúmplices. A ligação que está a dar que falar
Big Brother
Ontem às 20:04
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Descubra a praia fluvial que parece um resort de luxo, a menos de 2 horas de Lisboa e Porto
V+ TVI
Há 24 min
O beijo na boca que apanhou todos de surpresa. Catarina Miranda termina discussão de forma inédita
Big Brother
Ontem às 23:12
“Já vejo resultados após cinco semanas”: a máquina de depilação mais vendida da Amazon está com desconto
Há 15 min
Vem aí em «A Fazenda»: Ary age nas costas de Júlia e faz o que não deve
Novelas
Há 43 min
Cristina Ferreira sobre Daniela Santos: «O que aconteceu à Daniela foi estar perdidamente apaixonada pelo Afonso»
Dois às 10
Há 1h e 19min
Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»
Dois às 10
Há 1h e 22min
TVI PLAYER
Por esta nem ele esperava. Após expulsão, Eduardo Ferreira recebe presente inédito ao chegar a estúdio
Big Brother
Hoje às 00:54
Big Brother Verão - Gala - 10 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 21:25
Catarina Miranda até se atira para o chão ao receber uma imunidade por parte de Afonso: «Vou-me casar»
Big Brother
Hoje às 00:29
Noite de terror? «O Bruno quer que desistam e vão atrás dele»
Big Brother
Há 49 min
Gritos e caos. Catarina Miranda recebe aplausos em estúdio ao ir contra Bruno de Carvalho
Big Brother
Ontem às 22:37
Lágrimas e desespero. O que se passou durante a noite? «Foi horrível»
Big Brother
Há 1h e 6min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Manuel Luís Goucha provoca jurado:«Eu tenho visto umas fotografias dele...uma pouca vergonha!»
Funtástico
Há 16 min
Goucha abraça elemento da equipa: «Eu adoro-te como tu sabes!»
Funtástico
Há 18 min
Miguel Moura confessa medo: «Tenho medo de não presenciar o crescimento dela»
Dois às 10
Há 43 min
Cláudio Ramos questiona Miguel Moura: «Sentes-te com maturidade para isto?»
Dois às 10
Há 48 min
Miguel Moura mostra a filha na televisão pela primeira vez
Dois às 10
Há 50 min
Gonçalo Quinaz: «Eu considero-me o melhor comentador desta estação»
Dois às 10
Há 54 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se
Novelas
8 ago, 08:34
Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade
Novelas
8 ago, 10:23
«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas
Novelas
8 ago, 13:21
Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim
Novelas
7 ago, 15:32
Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”
Novelas
8 ago, 12:03
Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida
Novelas
8 ago, 09:44