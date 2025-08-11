O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Diário da Manhã - 11 de agosto de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 11 de agosto de 2025 - TVI

Com Daniela Rodrigues.

Mais Vistos

Dão tudo por ela: os dois homens que não param até Catarina Miranda conquistar a vitória

Big Brother
Ontem às 19:11
1

O que fez Catarina Miranda antes de regressar ao Big Brother? Estas imagens são de fazer fazer inveja a qualquer um

Big Brother
1 jul, 00:44
2
05:00

Por esta nem ele esperava. Após expulsão, Eduardo Ferreira recebe presente inédito ao chegar a estúdio

Big Brother
Hoje às 00:54
3

Este jovem ex-concorrente foi pai, já levou Cláudio Ramos ao limite, e é o próximo convidado do Goucha

Goucha
21 mar, 16:31
4

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

Dois às 10
Ontem às 17:43
5

Não se podiam ver no Big Brother, mas agora estão cada vez mais cúmplices. A ligação que está a dar que falar

Big Brother
Ontem às 20:04
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Descubra a praia fluvial que parece um resort de luxo, a menos de 2 horas de Lisboa e Porto

V+ TVI
Há 24 min

O beijo na boca que apanhou todos de surpresa. Catarina Miranda termina discussão de forma inédita

Big Brother
Ontem às 23:12

“Já vejo resultados após cinco semanas”: a máquina de depilação mais vendida da Amazon está com desconto

Há 15 min

Vem aí em «A Fazenda»: Ary age nas costas de Júlia e faz o que não deve

Novelas
Há 43 min

Cristina Ferreira sobre Daniela Santos: «O que aconteceu à Daniela foi estar perdidamente apaixonada pelo Afonso»

Dois às 10
Há 1h e 19min

Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

Dois às 10
Há 1h e 22min

TVI PLAYER

Por esta nem ele esperava. Após expulsão, Eduardo Ferreira recebe presente inédito ao chegar a estúdio

Big Brother
Hoje às 00:54

Big Brother Verão - Gala - 10 de agosto de 2025

Big Brother
Ontem às 21:25

Catarina Miranda até se atira para o chão ao receber uma imunidade por parte de Afonso: «Vou-me casar»

Big Brother
Hoje às 00:29

Noite de terror? «O Bruno quer que desistam e vão atrás dele»

Big Brother
Há 49 min

Gritos e caos. Catarina Miranda recebe aplausos em estúdio ao ir contra Bruno de Carvalho

Big Brother
Ontem às 22:37

Lágrimas e desespero. O que se passou durante a noite? «Foi horrível»

Big Brother
Há 1h e 6min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Manuel Luís Goucha provoca jurado:«Eu tenho visto umas fotografias dele...uma pouca vergonha!»

Funtástico
Há 16 min

Goucha abraça elemento da equipa: «Eu adoro-te como tu sabes!»

Funtástico
Há 18 min

Miguel Moura confessa medo: «Tenho medo de não presenciar o crescimento dela»

Dois às 10
Há 43 min

Cláudio Ramos questiona Miguel Moura: «Sentes-te com maturidade para isto?»

Dois às 10
Há 48 min

Miguel Moura mostra a filha na televisão pela primeira vez

Dois às 10
Há 50 min

Gonçalo Quinaz: «Eu considero-me o melhor comentador desta estação»

Dois às 10
Há 54 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Gustavo e Mafalda beijam-se

Novelas
8 ago, 08:34

Vem aí em «A Protegida»: Mariana desespera por notícias da filha… sem saber que Gina esconde a verdade

Novelas
8 ago, 10:23

«Fico mesmo aflito»: José Raposo fica comovido com gesto de Pedro Chagas Freitas

Novelas
8 ago, 13:21

Atriz da TVI vive situação delicada e revolta-se: “Se me voltam a fazer isto, não respondo por mim

Novelas
7 ago, 15:32

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
8 ago, 12:03

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia ataca Eva, mas é surpreendida

Novelas
8 ago, 09:44
IOL Footer MIN