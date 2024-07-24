O Secret Story está de volta!
Diário da Manhã - 12 de agosto de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 12 de agosto de 2025 - TVI

Com Daniela Rodrigues.

Última Hora. Bruno de Carvalho é Expulso do Big Brother Verão após pontapé

Big Brother
Ontem às 22:03
00:35

As imagens do pontapé que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho

Big Brother
Ontem às 21:59
Após acusações de Bruno de Carvalho, Cristina Ferreira reage: «Estou cá eu para responder»

Dois às 10
Há 1h e 16min
Mar e rio na mesma praia? Neste paraíso português há espaço para todas as pessoas

Dois às 10
10 ago, 10:36
Praia das Furnas

24 jul 2024, 11:49
Exclusivo «A Fazenda»: Joel transforma-se num monstro, que manipula, rapta e faz mal às pessoas

Novelas
3 ago, 11:03
É um paraíso com água cristalina, aventura para toda a família e natureza. Tudo isto a menos de uma hora de Lisboa

V+ TVI
7 ago, 09:57

O que se passou após a expulsão de Bruno de Carvalho. Big Brother perde as estribeiras, há gritos e muito choro

Big Brother
Há 2h e 41min

Dores no pescoço ao usar biquíni? Este truque genial acaba com o problema de uma vez

Há 1h e 50min

Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?

Novelas
Há 1h e 36min

Após acusações de Bruno de Carvalho, Cristina Ferreira reage: «Estou cá eu para responder»

Dois às 10
Há 1h e 16min

Mãe mata filho, de 35 anos, e desmembra o corpo com a ajuda da esposa dele

V+ TVI
Ontem às 12:34

Última Hora: Bruno de Carvalho acaba de ser expulso do Big Brother Verão

Big Brother
Ontem às 22:12

Big Brother
Há 2h e 20min

Big Brother
Há 3h e 8min

Big Brother
Ontem às 23:03

Big Brother Verão - Extra - 12 de agosto de 2025

Big Brother
Hoje às 00:00

Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»

Big Brother
Ontem às 22:14
Rita Stock sobre o diagnóstico de cancro: «Rapar o cabelo foi a melhor coisa que eu podia ter feito»

Dois às 10
Há 12 min

Rita Stock recebeu o diagnóstico de cancro por e-mail: «Ficámos em estado choque»

Dois às 10
Há 20 min

Antiga apresentadora da TVI confessa: «Foi-me diagnosticado um linfoma muito agressivo, dos mais agressivos»

Dois às 10
Há 23 min

Rita Stock sobre diagnóstico de linfoma: «Já estou na contagem decrescente»

Dois às 10
Há 23 min

Rebeca sobre problema de saúde: «Cantei sentada com uma hemorragia horrível»

Dois às 10
Há 40 min

Paulo Futre surpreende o filho em direto

Dois às 10
Há 47 min
Exclusivo «A Fazenda»: Joel apanha Eva e Talu aos beijos. Eis o que acontece

Novelas
10 ago, 09:02

Exclusivo «A Protegida»: Margarida declara-se a Sanjay

Novelas
Ontem às 10:20

Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)»

Novelas
Ontem às 12:45

«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível

Novelas
Ontem às 12:57

Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”

Novelas
8 ago, 12:03

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri faz proposta a Daniela e deixa Lukenia em pânico

Novelas
10 ago, 17:14
