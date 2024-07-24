TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui
Diário da Manhã - 12 de agosto de 2025
Hoje às 06:15
Com Daniela Rodrigues.
Mais Vistos
Última Hora. Bruno de Carvalho é Expulso do Big Brother Verão após pontapé
Big Brother
Ontem às 22:03
1
00:35
As imagens do pontapé que levaram à expulsão direta de Bruno de Carvalho
Big Brother
Ontem às 21:59
2
Após acusações de Bruno de Carvalho, Cristina Ferreira reage: «Estou cá eu para responder»
Dois às 10
Há 1h e 16min
3
Mar e rio na mesma praia? Neste paraíso português há espaço para todas as pessoas
Dois às 10
10 ago, 10:36
4
Praia das Furnas
24 jul 2024, 11:49
5
Exclusivo «A Fazenda»: Joel transforma-se num monstro, que manipula, rapta e faz mal às pessoas
Novelas
3 ago, 11:03
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
É um paraíso com água cristalina, aventura para toda a família e natureza. Tudo isto a menos de uma hora de Lisboa
V+ TVI
7 ago, 09:57
O que se passou após a expulsão de Bruno de Carvalho. Big Brother perde as estribeiras, há gritos e muito choro
Big Brother
Há 2h e 41min
Dores no pescoço ao usar biquíni? Este truque genial acaba com o problema de uma vez
Há 1h e 50min
Vem aí em «A Fazenda»: Ivandro descobre o paradeiro de Duarte?
Novelas
Há 1h e 36min
Após acusações de Bruno de Carvalho, Cristina Ferreira reage: «Estou cá eu para responder»
Dois às 10
Há 1h e 16min
Mãe mata filho, de 35 anos, e desmembra o corpo com a ajuda da esposa dele
V+ TVI
Ontem às 12:34
TVI PLAYER
Última Hora: Bruno de Carvalho acaba de ser expulso do Big Brother Verão
Big Brother
Ontem às 22:12
Imagens inéditas. Bruno de Carvalho completamente fora de si ao sair porta fora
Big Brother
Há 2h e 20min
Como nunca o viu. Big Brother perde completamente as estribeiras: «Acabou a baixaria»
Big Brother
Há 3h e 8min
Ao pormenor: Este foi o pontapé que levou a expulsão direta de Bruno de Carvalho do Big Brother
Big Brother
Ontem às 23:03
Big Brother Verão - Extra - 12 de agosto de 2025
Big Brother
Hoje às 00:00
Maria Botelho Moniz responde a fúria Bruno de Carvalho: «Em contrato algum está um pontapé a um colega»
Big Brother
Ontem às 22:14
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Rita Stock sobre o diagnóstico de cancro: «Rapar o cabelo foi a melhor coisa que eu podia ter feito»
Dois às 10
Há 12 min
Rita Stock recebeu o diagnóstico de cancro por e-mail: «Ficámos em estado choque»
Dois às 10
Há 20 min
Antiga apresentadora da TVI confessa: «Foi-me diagnosticado um linfoma muito agressivo, dos mais agressivos»
Dois às 10
Há 23 min
Rita Stock sobre diagnóstico de linfoma: «Já estou na contagem decrescente»
Dois às 10
Há 23 min
Rebeca sobre problema de saúde: «Cantei sentada com uma hemorragia horrível»
Dois às 10
Há 40 min
Paulo Futre surpreende o filho em direto
Dois às 10
Há 47 min
Mais
NOVELAS
Exclusivo «A Fazenda»: Joel apanha Eva e Talu aos beijos. Eis o que acontece
Novelas
10 ago, 09:02
Exclusivo «A Protegida»: Margarida declara-se a Sanjay
Novelas
Ontem às 10:20
Atriz da TVI recorda período difícil: «Devido ao cancro do pulmão mudei a minha vida toda (...)»
Novelas
Ontem às 12:45
«Era isto e só isto que queria»: Sara Prata vive dia de aniversário único e inesquecível
Novelas
Ontem às 12:57
Marta Melro sofre imprevisto nas férias: “Contra todo o caos...”
Novelas
8 ago, 12:03
Exclusivo «A Fazenda»: Zuri faz proposta a Daniela e deixa Lukenia em pânico
Novelas
10 ago, 17:14