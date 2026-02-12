TVI PLAYER
Diário da Manhã - 12 de fevereiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Catarina Furtado poderá estar em maus lençóis, com abertura de processo após partilha de vídeo nas redes sociais
V+ TVI
Ontem às 13:05
1
Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico
1ª Companhia
10 fev, 11:18
2
Fora da «1.ª Companhia», instrutor Marques desfaz dúvidas sobre Filipe Delgado e revela o que todos já suspeitavam
Dois às 10
Há 1h e 2min
3
01:26
Ninguém esperava. Instrutor Marques revela finalmente a sua idade
Dois às 10
Há 2h e 30min
4
Alice Alves fala da separação
Secret Story
25 nov 2025, 12:42
5
Instrutor Marques
Dois às 10
23 jan, 09:50
6
Menino de 9 anos que chamou o INEM em lágrimas: «Por um momento achei que a minha mãe estava morta»
Dois às 10
Há 1h e 20min
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália provoca Tomás com insinuações perigosas sobre Alice
Novelas
Há 2h e 30min
Em momento raro, instrutor Marques revela há quanto tempo está com a mulher que roubou o seu coração
Dois às 10
Há 1h e 50min
Filho de peixe sabe nadar: saiba quem é o pai de Salvador Biernat, o pequeno ator que brilha na nova novela da TVI
V+ TVI
Ontem às 17:36
Já há primeiros finalistas na 1ª Companhia? Está esclarecida a maior dúvida da recruta: «Não significa que...»
1ª Companhia
Ontem às 18:43
“Nunca partilhámos o mesmo sangue”: Toy recebe declaração de amor arrebatadora que está a comover o país
Novelas
Ontem às 16:04
Amor à Prova: Cris enfrenta Tomás com uma forte acusação
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Com dezenas de feridas e sem um diagnóstico, Luís dorme sentado num cadeirão há mais de um ano
Dois às 10
Há 1h e 25min
Estará vivo? Beatriz procura o pai 25 anos após ser expulsa de casa em pânico
Momento certo
Ontem às 18:39
Instrutor Marques não contém o riso ao assistir aos melhores momentos de Filipe Delgado
Dois às 10
Há 2h e 27min
A história de Beatriz que emocionou os portugueses terminou com o abraço que parou o País
Momento certo
Ontem às 18:39
Instrutor Marques sobre Filipe Delgado: “É autêntico, é muito genuíno, ele não faz qualquer tipo de papel”
Dois às 10
Há 2h e 10min
Com dezenas de feridas e sem um diagnóstico, Luís dorme sentado num cadeirão há mais de um ano
Dois às 10
Há 1h e 25min
Luís tem dezenas de feridas incapacitantes nas pernas e desespera por saber a causa
Dois às 10
Há 1h e 34min
Rodrigo, menino que chamou o INEM, faz confissão: “Enerva-me um pouco”
Dois às 10
Há 1h e 37min
Rodrigo não contém lágrimas ao recordar surpresa do INEM
Dois às 10
Há 1h e 38min
Mãe de Rodrigo, o menino que contactou o INEM, conta como ensinou o filho a pedir ajuda
Dois às 10
Há 1h e 43min
Assistente do INEM recorda chamada com Rodrigo: “Entrou em pânico várias vezes”
Dois às 10
Há 1h e 46min
Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do casamento da filha, pai de Sara está desaparecido
Novelas
Há 3h e 48min
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi e Armando beijam-se
Novelas
Há 2h e 52min
“Por todas as crianças”: Laura Figueiredo deixa alerta sério e apela à consciência dos pais
Novelas
Ontem às 15:57
«Estou numa fase mais em baixo»: A viver dias de angústia, Catarina Gouveia desabafa sobre o que se está a passar
Novelas
Ontem às 14:56
É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai
Novelas
10 fev, 14:49
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy coloca Rosinha acima de tudo e faz proposta a Flor e António
Novelas
Hoje às 08:56