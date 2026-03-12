TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Diário da Manhã - 12 de março de 2026
Há 3h e 44min
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Atriz de 42 anos encontrada morta, após sair de casa para se encontrar com uma «velha amiga»
V+ TVI
Há 3h e 56min
1
Atriz polaca Magdalena Majtyka encontrada morta numa floresta
V+ TVI
Hoje às 11:19
2
O momento alto da noite! João descobre segredo de Diogo e a reação de Eva é impagável: as imagens inéditas do momento
Secret Story
Ontem às 22:22
3
Ao lado da filha, Sandra Felgueiras desfruta do calor da Tanzânia
19 dez 2025, 16:01
4
Sandra Felgueiras admite que foi "fundo do poço". E explica o que a salvou de estar "mergulhada numa cama, numa depressão"
Dois às 10
Ontem às 16:30
5
Especial do Secret Story muda de horas, mas promete! Cristina Ferreira faz revelação de peso
Secret Story
Há 2h e 35min
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Choque total! João acerta em cheio no segredo de Diogo e há uma reação que não passou despercebida
Secret Story
Ontem às 22:23
Sandra Felgueiras admite que foi "fundo do poço". E explica o que a salvou de estar "mergulhada numa cama, numa depressão"
Dois às 10
Ontem às 16:30
Nomeações a ferver! Estes são os cinco concorrentes em risco de expulsão
Secret Story
Ontem às 23:15
Vem aí «Amor à Prova»: Luz e Alice discutem divórcio e futuro da família
Novelas
Hoje às 10:35
Ator da TVI fala publicamente sobre passado problemático e recorda vida num bairro social, com rusgas da polícia em casa
V+ TVI
Ontem às 14:17
Vem aí «Terra Forte»: Vivi foge pela vida enquanto Marcus a persegue armado
Novelas
Hoje às 09:03
TVI PLAYER
Amor à Prova: O casamento de Luz e Vítor chega ao fim
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Secret Story - Extra - 12 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:20
Secret Story - Especial - 11 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:50
Bomba de Luzia regressa à casa e a animação reina
Secret Story
Há 57 min
Terra Forte: Vivi já foi localizada e deve estar em perigo
Terra Forte
Ontem às 23:25
No meio de uma sessão de rap, concorrentes mandam bocas uns aos outros
Secret Story
Há 1h e 28min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 12 de março de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 1h e 25min
TVI Jornal - 12 de março de 2026
TVI Jornal
Há 2h e 27min
Fim aos cabelos emaranhados: este aspirador tem entrada de sucção sem escova
Dois às 10
Há 3h e 6min
O diagnóstico terrível no pós-parto: Cátia enfrentou um cancro de Estágio 4 e o fim do casamento
Dois às 10
Há 3h e 35min
Diário da Manhã - 12 de março de 2026
Diário da Manhã
Há 3h e 44min
Cátia soube que tinha cancro horas após ser mãe: «Pedi desculpa por não poder amamentar»
Dois às 10
Há 3h e 52min
Mais
NOVELAS
Final da primeira temporada de “Amor à Prova” é marcada por escolhas difíceis
Novelas
Hoje às 11:10
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima em fúria ao descobrir teste de paternidade de Dudu
Novelas
Hoje às 11:07
Fernanda Serrano recorda “um dos dias mais duros da minha vida”
Novelas
Ontem às 16:33
Viagem de sonho começa mal: Catarina Gouveia enfrenta susto no Brasil
Novelas
Ontem às 16:15
«A fazer das suas…»: Ana Guiomar prepara fãs para nova temporada de «Amor à Prova»
Novelas
Ontem às 15:48
Vem aí «Amor à Prova»: Sara perde o controlo do carro e fica inconsciente
Novelas
Ontem às 09:42