Diário da Manhã - 12 de novembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Apresentadora de televisão morre aos 43 anos após trágico acidente
V+ TVI
Hoje às 11:43
1
03:51
Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?»
Secret Story
Hoje às 13:07
2
De luto, José Raposo deixa homenagem a personalidade da televisão: «Era um grande ser humano»
Novelas
10 nov, 12:26
3
«Até sempre»: De luto, José Raposo faz uma última homenagem à cantora que conquistou gerações
Novelas
21 jul, 15:18
4
Afinal, quem é a mulher com quem Daniel Gregório terá traído Liliana Filipa? Identidade revelada!
Secret Story
Hoje às 10:10
5
02:03
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
Secret Story
Hoje às 11:22
6
Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia
Secret Story
Há 1h e 55min
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
Manuel Luís Goucha abraça novo desafio profissional. E recebe surpresa emocionante
Secret Story
Há 2h e 18min
No dia dedicado a quem está sozinho, foram os antigos colegas de Liliana a estar ao lado de Zé
Secret Story
Há 3h e 46min
"Dois dias para isto": Matilde Breyner e filha preparam surpresa a Tiago Felizardo e o resultado é encantador
Novelas
Há 2h e 13min
«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso
Novelas
Há 3h e 29min
«O rapaz parece um mono por tua causa! Vais ser desmascarada até ao fim»: Alta tensão entre Pedro e Liliana
Secret Story
Há 1h e 11min
Secret Story - Extra - 11 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
Alerta: Há uma nova pista de segredo que leva a casa a suspeitar de Pedro
Secret Story
Há 42 min
«És uma insegura, não tens nada... vai aprender para a cama»: Pedro leva Liliana ao limite que quase cai ao chão
Secret Story
Há 1h e 13min
A Protegida: Segredo de Mariana e JD é descoberto
A Protegida
Ontem às 23:10
Carro atropela mota em pleno trânsito da Ponte 25 de Abril
TVI Jornal
Ontem às 13:36
TVI - Em cima da hora - 12 de novembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00
TVI Jornal - 12 de novembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Bombeira violada e agredida dentro do quartel - Vítima e agressor eram amigos e colegas
Dois às 10
Hoje às 12:40
Encontro romântico marcado através de aplicação acaba em pesadelo
Dois às 10
Hoje às 12:31
Cristina Ferreira é «substituída» em direto: «A Cristina já vem, foi dar um recado»
Dois às 10
Hoje às 11:53
O convidado de apenas 7 anos que encantou Cristina Ferreira
Dois às 10
Hoje às 11:48
Vem aí em «Terra Forte»: Depois de se envolverem, Rosinha despedaça o coração de Dudu
Novelas
Hoje às 09:02
Vem aí em «A Protegida»: Laura despede Virgílio
Novelas
Hoje às 10:00
«Estou indignada»: Ana Guiomar expõe realidade que muitos ignoram e deixa aviso
Novelas
Há 3h e 29min
«Já faz 1 ano?»: Rita Pereira revive os melhores momentos da filha com imagens nunca antes vistas
Novelas
Há 3h e 7min
Rita Salema reúne a família num dos destinos mais cobiçados pelos portugueses: «Férias de sonho»
Novelas
Há 1h e 57min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy sai de casa e deixa Maria de Fátima para trás
Novelas
Hoje às 10:24