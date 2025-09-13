TVI PLAYER
Diário da Manhã - 13 de setembro de 2025
13 set, 07:00
Com Ana Sofia Cardoso.
Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9
Secret Story
Ontem às 23:10
1
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos
Secret Story
Ontem às 21:35
2
Revelado: Concorrente do novo «Secret Story» é irmão de um famoso jogador de futebol português
Dois às 10
Hoje às 10:07
3
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro
Secret Story
Ontem às 18:40
4
Cláudia Nayara perde bebé pela segunda vez
Secret Story
Há 3h e 49min
5
Jéssica Vieira surge no «Dois às 10», mas é a companhia nos bastidores que está a dar que falar
Dois às 10
Hoje às 11:13
6
Cláudia Nayara sofre aborto pela segunda vez
Secret Story
Há 3h e 49min
Noivas, brilhos e transparências: Os looks que ninguém esquece da estreia do Secret Story
Secret Story
Há 3h e 6min
Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»
Novelas
Há 2h e 26min
Jéssica Vieira surge no «Dois às 10», mas é a companhia nos bastidores que está a dar que falar
Dois às 10
Hoje às 11:13
Fora do «Big Brother Verão», Jéssica Vieira fala de Afonso Leitão: «Surpreendeu-me. Não estava à espera»
Dois às 10
Há 2h e 56min
Vem aí em «A Fazenda»: Depois de mentir à polícia, Leonor está metida em sarilhos
Novelas
Hoje às 10:57
Secret Story - Gala de estreia - 14 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»
Dois às 10
Há 3h e 48min
«Secret Story 9» – Ana e Pedro dão o primeiro abraço e apresentadores reagem eufóricos: «A Marisa estava a ver?»
Dois às 10
Há 2h e 33min
Dylan em flirt com Vera: «Depois de me nomeares, continuei a gostar de ti»
Secret Story
Há 2h e 37min
«A minha reação demonstrou isso»: Miranda revela o que sentiu com a vitória de Jéssica
Big Brother
13 set, 17:53
Em menos de 24 horas já há um segredo perto de ser desvendado: «Alguém tem um filho em comum»
Secret Story
Hoje às 11:08
«Secret Story 9» – Ana e Pedro dão o primeiro abraço e apresentadores reagem eufóricos: «A Marisa estava a ver?»
Dois às 10
Há 2h e 33min
«Um dos dois tem de morrer»: Mãe atacada pelo filho teme reencontro com o mesmo
Dois às 10
Há 2h e 43min
Como o «Big Brother Verão» mudou Jéssica Vieira – Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 3h e 24min
Nos bastidores, Jéssica Vieira surge acompanhada de ex-concorrente. Ninguém espera quem é
Dois às 10
Há 3h e 26min
Jéssica Vieira explica o que fará com os 30 mil euros do prémio
Dois às 10
Há 3h e 27min
Mãe de Jéssica Vieira reage ao fim do namoro da filha com Afonso Leitão: «A Jéssica é mulher demais, o Afonso é menino demais»
Dois às 10
Há 3h e 42min
Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece
Novelas
Ontem às 08:57
Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam
Novelas
12 set, 08:42
Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos
Novelas
13 set, 18:21
«Ligação para a vida»: Benedita Pereira e João Catarré desvendam os sentimentos ao voltarem a contracenar
Novelas
Ontem às 09:00
«Tinha saudades tuas e não sabia»: Ana Guiomar abre o coração e deixa mensagem nostálgica
Novelas
12 set, 16:50
Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva
Novelas
Hoje às 08:50