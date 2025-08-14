TVI PLAYER
Diário da Manhã - 14 de agosto de 2025
Hoje às 06:15
Com Daniela Rodrigues.
Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»
Novelas
12 ago, 11:16
1
Após expulsão polémica, Bruno de Carvalho encontra consolo ao lado de famosa ex-concorrente da "Casa dos Segredos"
V+ TVI
Ontem às 14:59
2
Esta praia fluvial portuguesa deixou dois influencers rendidos: «A melhor da Europa»
V+ TVI
Ontem às 16:36
3
Esta praia fluvial é um paraíso secreto, com água morna que chega aos 25 graus
V+ TVI
12 ago, 12:38
4
Cristina Ferreira reage a fim de namoro sensação: «Só tenho pena que ela tenha perdido tempo»
Dois às 10
Há 53 min
5
Esqueça o Algarve. Este destino paradisíaco pode sair-lhe bem mais barato
V+ TVI
12 ago, 13:13
6
Liliana Filipa e Daniel Gregório quebram silêncio após assalto à mão armada no Algarve
Dois às 10
Há 2h e 31min
À terceira é de vez? Catarina Miranda perde as estribeiras e faz as malas: «Vou sair deste programa»
Big Brother
Hoje às 01:39
Tem muitos limões em casa? Faça este bolo de limão e azeite com alecrim, é delicioso
Ontem às 16:14
Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel
Novelas
Há 1h e 44min
10 anos depois, Manuel Luís Goucha reencontra Maria Manuel. A vencedora do MasterChef Júnior cresceu e vive no estrangeiro
Dois às 10
Há 2h e 16min
Esta praia fluvial portuguesa deixou dois influencers rendidos: «A melhor da Europa»
V+ TVI
Ontem às 16:36
Cristina Ferreira responde a defesa de Bruno de Carvalho: «Esta conversa está terminada!»
Dois às 10
Ontem às 11:54
Big Brother Verão - Extra - 13 de agosto de 2025
Big Brother
Ontem às 23:40
Imagens inéditas! Liliana Filipa e Daniel Gregório sofrem assalto no Algarve: «Apontaram a arma às crianças»
Dois às 10
Ontem às 12:20
A Protegida - 13 de agosto - Gravação automática
A Protegida
Ontem às 23:55
Dois às 10 - Bruno de Carvalho defende-se após expulsão do «Big Brother Verão»
Dois às 10
Ontem às 09:50
Lágrimas e malas feitas. Miranda quer desistir: «Porque é que toda a gente nos quer ver separados?»
Big Brother
Ontem às 20:02
Kelly Baron partilha vídeo a amamentar bebé, mas não é o filho
Dois às 10
Há 32 min
Cláudio Ramos faz partilha íntima: «Tive uma ama de leite»
Dois às 10
Há 34 min
Cristina Ferreira esclarece: «Houve uma polémica de se mostrar a senhora a dar de mamar em televisão»
Dois às 10
Há 43 min
Cristina Ferreira esclarece polémica em torno de mulher que amamentou em direto: «Fomos surpreendidos»
Dois às 10
Há 43 min
Levantam-se suspeitas sobre o noivado de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo: «Não é estranho?»
Dois às 10
Há 52 min
Cristina Ferreira reage ao noivado de Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo: «Se a Katia não fala, não é verdade!»
Dois às 10
Há 53 min
Vem aí em «A Fazenda»: Chega ao fim o reinado de Lukenia. Há alguém que a mete na linha
Novelas
Ontem às 09:23
Vem aí em «A Fazenda»: Joel rapta, amarra e ameaça Sónia
Novelas
Ontem às 11:13
Vem aí em «A Protegida»: Gina e Mariana entram em desacordo e os ânimos exaltam-se
Novelas
Ontem às 09:50
Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»
Novelas
12 ago, 11:16
Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»
Novelas
Ontem às 11:21
«Tesourinhos deprimentes, outros mais felizes e outros fofos »: atriz recorda infância e as imagens vão surpreendê-lo
Novelas
Ontem às 15:21