Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diário da Manhã - 14 de janeiro de 2026

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 14 de janeiro de 2026 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Mais Vistos

Salvador Biernat é filho de um conhecido ator

Novelas
Hoje às 11:29
1

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Novelas
Hoje às 11:38
2

Separou-se da mulher e construiu um "império" ao lado do homem com quem casou em segredo. Hoje é um fenómeno da TV

V+ TVI
Ontem às 15:46
3

Este é o lado mais desconhecido e ousado do recruta Filipe Delgado. E há várias fotografias

1ª Companhia
7 jan, 10:40
4

Concorrente do Big Brother vai parar ao hospital após sofrer convulsão em direto

Secret Story
Hoje às 16:31
5

Pedro Barroso

Dois às 10
Hoje às 12:22
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cláudio Ramos e Pedro Jorge frente a frente pela primeira vez: «Fiquei mesmo muito chateado»

1ª Companhia
Hoje às 11:57

Pedro Barroso faz revelações inéditas sobre desistência da 1ª Companhia: «Nunca falei muito sobre isto»

1ª Companhia
Hoje às 12:45

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Novelas
Hoje às 11:38

pri Vânia Sá assinala data especial com fotos únicas do rosto da filha recém-nascida: «Ela é pai!»

1ª Companhia
Hoje às 10:57

Bárbara Parada parece ter novo namorado - e é alguém próximo de Francisco Monteiro

V+ TVI
Hoje às 13:04

Bernardina Brito abre o coração e fala sem tabus sobre «um dos piores anos da sua vida»

1ª Companhia
Hoje às 11:30

TVI PLAYER

Amor à Prova: Nico e Cris encontram-se às escondidas de Tomás

Amor à Prova
Ontem às 22:00

A primeira entrevista de Pedro a Cláudio Ramos — Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:54

Simão Biernat interpretou o forte e determinado Raúl em «Morangos com Açúcar 6»

Morangos com Açúcar
15 set 2023, 15:31

Após desistência, Pedro Barroso desfaz-se em lágrimas perante Cláudio Ramos — Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:56

Terra Forte: Sammy quer ter filhos com Flor

Terra Forte
Ontem às 23:00

Amor à Prova: Nico fica maravilhado com Cris, o pai biológico

Amor à Prova
12 jan, 22:00
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 14 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 14 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Após desistência, Pedro Barroso desfaz-se em lágrimas perante Cláudio Ramos — Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:56

A primeira entrevista de Pedro a Cláudio Ramos — Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:54

Em lágrimas, Pedro Barroso pede abraço a Cláudio Ramos: “Já me entalaste”

Dois às 10
Hoje às 12:25

Pedro Barroso desfaz-se em lágrimas com pergunta de Cláudio Ramos

Dois às 10
Hoje às 12:24
Mais

NOVELAS

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Novelas
Hoje às 11:38

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra chateia-se com Caio e o acordo fica por um fio

Novelas
Hoje às 10:45

Vem aí em «Amor à Prova»: Ao receber mensagem de Cris, Alice vive momento de pânico no hospital

Novelas
Hoje às 11:03

«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

Novelas
Hoje às 15:58

Sara Barradas fala sobre o seu passado e acaba por emocionar os seguidores

Novelas
Hoje às 15:18

Vem aí em «A Protegida»: Anita perde o controlo após conversa perturbadora

Novelas
Hoje às 10:07