Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Diário da Manhã - 15 de dezembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Assim que saiu do «Secret Story», Ana descobriu algo que não esperava: «Estou mesmo chocada»
Dois às 10
Hoje às 11:43
1
Ana foi expulsa do Secret Story
Dois às 10
Hoje às 11:42
2
Casal famoso encontrado morto em casa - e um dos filhos parece ser o principal suspeito
V+ TVI
Hoje às 12:21
3
O antes e depois de Jacques Costa: Veja como está a ex-concorrente do Big Brother 2024
Secret Story
13 dez, 15:15
4
Francisco Monteiro recupera fotografia que o liga a Márcia Soares. E esta foi a reação de choque da comentadora
Secret Story
Hoje às 12:00
5
03:19
Imagens chocantes. Cristina Ferreira anuncia «acontecimento de última hora» em Portugal
Dois às 10
Hoje às 12:30
6
EM DESTAQUE
Esta foi a última vez que o botão tocou na casa: Fábio acerta no segredo de Marisa e o casal já não tem nada a esconder
Secret Story
Hoje às 01:03
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima toma decisão surpreendente e vira a família a seu favor
Novelas
Hoje às 09:34
A minha mulher mentiu-me: «Durante anos vivemos uma vida que não era nossa»
V+ TVI
Há 1h e 37min
A espera terminou! Esta foi a concorrente expulsa da semana
Secret Story
Hoje às 00:23
Era uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa nos anos 2000 e agora destacou-se além-fronteiras
V+ TVI
Hoje às 11:44
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy não esconde mais, declara-se a Flor e promete lutar por ela
Novelas
Hoje às 08:58
TVI PLAYER
Secret Story - Gala - 14 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
Em chamas: tensão explode entre Marisa e Liliana e obriga a Voz a intervir
Secret Story
Hoje às 02:02
Depois de sair do “Secret Story 9”, Ana descobriu isto. E ficou em choque
Dois às 10
Hoje às 11:22
Liliana arrasa casal Pedro e Marisa: «É o imaturo e a tapadinha»
Secret Story
Há 1h e 19min
Pedro manda boca a Liliana sobre Zé e Fábio: «Sais de uma para te meteres noutra»
Secret Story
Há 1h e 15min
Subiu a temperatura! Pedro e Marisa trocam beijos apaixonados no quarto
Secret Story
Há 17 min
A ACONTECER
“Congela” regressa à TVI com nova temporada cheia de tensão, humor e caras bem conhecidas
Há 19 min
Marta Gil comete inconfidência? «A partir de 1 de janeiro vou estar na Primeira Companhia»
Funtástico
Há 1h e 34min
TVI - Em cima da hora - 15 de dezembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 47min
TVI Jornal - 15 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Filho de Susana Gravato regressa às notícias. Saiba os últimos pormenores do homicídio que abalou o país
Dois às 10
Hoje às 12:44
Imagens chocantes. Cristina Ferreira anuncia «acontecimento de última hora» em Portugal
Dois às 10
Hoje às 12:30
NOVELAS
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima toma decisão surpreendente e vira a família a seu favor
Novelas
Hoje às 09:34
Vem aí «A Protegida»: Anita perde a paciência e enfrenta Héctor sem piedade
Novelas
Hoje às 10:02
«Aconteceu uma coisa...» Inesperado encontro com desconhecida deixa Jéssica Athayde preocupada
Novelas
Ontem às 08:42
«Decidi fazer algumas perguntas ao meu pai»: Agir partilha momento histórico ao lado do pai
Novelas
13 dez, 08:35
Marta Andrino surpreende Frederico Amaral e deixa-o sem palavras
Novelas
Ontem às 17:10
Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor
Novelas
Ontem às 09:21