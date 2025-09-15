TVI PLAYER
Diário da Manhã - 15 de setembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Daniela Rodrigues.
Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9
Secret Story
Ontem às 23:10
1
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos
Secret Story
Ontem às 21:35
2
Revelado: Concorrente do novo «Secret Story» é irmão de um famoso jogador de futebol português
Dois às 10
Hoje às 10:07
3
Cláudia Nayara perde bebé pela segunda vez
Secret Story
Hoje às 11:47
4
De caras da Televisão a ex-concorrentes, estes foram os famosos no casamento de Jéssica Antunes e Rui Pedro
Secret Story
Ontem às 18:40
5
Jéssica Vieira surge no «Dois às 10», mas é a companhia nos bastidores que está a dar que falar
Dois às 10
Hoje às 11:13
6
Cláudia Nayara sofre aborto pela segunda vez
Secret Story
Hoje às 11:47
Noivas, brilhos e transparências: Os looks que ninguém esquece da estreia do Secret Story
Secret Story
Há 3h e 58min
Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»
Novelas
Há 3h e 18min
Jéssica Vieira surge no «Dois às 10», mas é a companhia nos bastidores que está a dar que falar
Dois às 10
Hoje às 11:13
Fora do «Big Brother Verão», Jéssica Vieira fala de Afonso Leitão: «Surpreendeu-me. Não estava à espera»
Dois às 10
Há 3h e 48min
Vem aí em «A Fazenda»: Depois de mentir à polícia, Leonor está metida em sarilhos
Novelas
Hoje às 10:57
TVI PLAYER
Secret Story - Gala de estreia - 14 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:30
Jéssica Vieira responde à pergunta que todos queriam ouvir: «Sais a gostar do Afonso?»
Dois às 10
Hoje às 11:48
«Secret Story 9» – Ana e Pedro dão o primeiro abraço e apresentadores reagem eufóricos: «A Marisa estava a ver?»
Dois às 10
Há 3h e 25min
Dois às 10 - Jéssica Vieira fala de Afonso Leitão e celebra vitória no «Big Brother Verão»
Dois às 10
Hoje às 09:50
«A minha reação demonstrou isso»: Miranda revela o que sentiu com a vitória de Jéssica
Big Brother
13 set, 17:53
«Isto é muito perigoso»: Pedro e Ana já fingem que se estão a apaixonar e deixam Cristina Ferreira e Cláudio Ramos em êxtase
Secret Story
Há 1h e 29min
TVI - Em cima da hora - 15 de setembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 28min
«Secret Story 9» – Ana e Pedro dão o primeiro abraço e apresentadores reagem eufóricos: «A Marisa estava a ver?»
Dois às 10
Há 3h e 25min
TVI Jornal - 15 de setembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 30min
«Um dos dois tem de morrer»: Mãe atacada pelo filho teme reencontro com o mesmo
Dois às 10
Há 3h e 35min
Como o «Big Brother Verão» mudou Jéssica Vieira – Veja a conversa completa
Dois às 10
Hoje às 12:12
Nos bastidores, Jéssica Vieira surge acompanhada de ex-concorrente. Ninguém espera quem é
Dois às 10
Hoje às 12:10
Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece
Novelas
Ontem às 08:57
Exclusivo «A Protegida»: Mariana e JD casam
Novelas
12 set, 08:42
Companheiro de Rita Pereira encanta fãs com detalhe impressionante que envolve os filhos
Novelas
13 set, 18:21
Marta Melro vive reencontro muito emotivo: «As saudades imensas e a culpa (...) teima em assombrar»
Novelas
Há 1h e 28min
Cifrão sofre um acidente: «Em 2025 fui eu»
Novelas
Há 3h e 19min
Exclusivo «A Fazenda»: Joel rapta Eva
Novelas
Hoje às 08:50