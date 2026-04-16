Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diário da Manhã - 16 de abril de 2026

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 16 de abril de 2026 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Mais Vistos

02:56

Voz é obrigada a intervir no meio de ataque a Tiago. E o que diz deixa todos a pensar

Secret Story
Ontem às 23:02
1

Irreconhecível. Antes de entrar no Secret Story 10, Tiago tinha o cabelo pintado de loiro e com tranças

Secret Story
8 abr, 18:08
2

Provavelmente já o ouviu cantar e não sabe. Tiago soma milhares de visualizações com músicas originais

Secret Story
Ontem às 16:53
3

Ricardo João anuncia desistência e deixa casa em suspenso. Veja todas as reações 

Secret Story
Ontem às 22:37
4
03:01

Eva e Tiago são tema e Diogo mete-se ao barulho, mas leva resposta implacável: «Tu nem à tua namorada foste fiel»

Secret Story
Ontem às 22:48
5

Após saída inesperada das manhãs, Rui Oliveira tem motivos para celebrar

V+ TVI
Ontem às 15:33
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Última Hora! Ricardo João desiste do Secret Story 10 e a casa fica em choque total: Veja todas as reações

Secret Story
Ontem às 22:39

Fora do Secret Story, Ariana emite comunicado: «No meio de tudo, escolho...»

Dois às 10
Ontem às 15:21

“Coisas giras a caminho”: Ana Guiomar prepara novidade e deixa pistas no ar

Novelas
Há 3h e 32min

Diogo "obrigado" a escolher entre Eva e Ariana. E a resposta dá que falar

Secret Story
Há 1h e 56min

Jéssica nunca o revelou, mas este foi o verdadeiro motivo que a levou à casa do Secret Story

V+ TVI
Ontem às 18:24

Catarina Miranda e Afonso Leitão estão separados? Há uma imagem que fala por si

Dois às 10
Ontem às 17:00

TVI PLAYER

Secret Story - Especial - 15 de abril de 2026

Secret Story
Ontem às 21:38

Amor à Prova: Alice descobre quem é a verdadeira Amália

Amor à Prova
Há 3h e 1min

Eva e Tiago são tema e Diogo mete-se ao barulho, mas leva resposta implacável: «Tu nem à tua namorada foste fiel»

Secret Story
Ontem às 22:48

De rastos. Ana lamenta desistência de Ricardo João e conta detalhes desconhecidos

Secret Story
Ontem às 23:42

Secret Story - Extra - 15 de abril de 2026

Secret Story
Ontem às 00:05

Voz é obrigada a intervir no meio de ataque a Tiago. E o que diz deixa todos a pensar

Secret Story
Ontem às 23:02
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cláudio Ramos confronta Ricardo João: “Isso não é hipócrita?”

Dois às 10
Há 6 min

Cristina Ferreira confronta Ricardo João: “Acordaste arrependido?”

Dois às 10
Há 11 min

Ricardo João reage às declarações de Cláudio Ramos sobre si

Dois às 10
Há 11 min

Cristina Ferreira fica espantada com ligação inesperada a Herman José: “Estás a brincar?”

Dois às 10
Há 48 min

Tensão antiga pode ter sido o motivo do conflito entre Rui Oliveira e Luciana Abreu

Dois às 10
Há 54 min

Cristina Ferreira confessa: “Quando comecei no ‘Voce na TV’, o Goucha ganhava 15 vezes mais que eu”

Dois às 10
Há 54 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Cris descobre detalhe muito importante sobre a adoção de Nico

Novelas
Há 27 min

Vem aí em «Terra Forte»: Álvaro confronta Maria de Fátima com teste e faz proposta chocante

Novelas
Há 1h e 6min

“Coisas giras a caminho”: Ana Guiomar prepara novidade e deixa pistas no ar

Novelas
Há 3h e 32min

Longe de Portugal, Sara Prata e o marido choram morte inesperada

Novelas
Há 1h e 54min

Foi uma das atrizes mais icónicas de sempre. E aos 60 anos está mais sensual do que nunca

Novelas
Ontem às 15:02

Vem aí em «Amor à Prova»: Luz vai voltar a trabalhar e nem imagina onde

Novelas
Há 1h e 34min