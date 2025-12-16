TVI PLAYER
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
Diário da Manhã - 16 de dezembro de 2025
Hoje às 06:15
Com
Pedro Carvalhas.
Ana foi expulsa do Secret Story
Dois às 10
Ontem às 11:42
2
Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui
Secret Story
1 out, 09:29
4
Evite estes 7 peixes. Diz-se serem saudáveis, mas escondem algo muito prejudicial
Dois às 10
10 dez, 14:30
5
A minha mulher mentiu-me: «Durante anos vivemos uma vida que não era nossa»
V+ TVI
Ontem às 16:10
6
Inédito! Limousine de luxo marca a chegada dos ex-concorrentes à Gala do Secret Story 9
Secret Story
Ontem às 20:15
Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha quase apanhados em pleno momento de paixão
Novelas
Há 3h e 43min
Foi Cátia quem deu o último colo ao filho de um mês e meio: «Vesti-o para o colocar no caixão»
Dois às 10
Há 1h e 0min
Há um concorrente mais perto da porta de saída do Secret Story. Há três nomeados em risco de expulsão
Secret Story
Ontem às 22:15
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 15 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: Clarice e Jorge têm uma surpresa maléfica ao entrar em casa
A Protegida
Ontem às 23:10
Opinião de Francisco Monteiro torna-se viral na Internet: «Quando a Liliana faz o que faz no confessionário...»
Secret Story
Hoje às 00:22
Bebé de 18 meses morre depois de a mãe adormecer a amamentá-lo
TVI Jornal
Ontem às 14:57
Secret Story 9 - Especial - 15 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Terra Forte: O lado frágil de Maria de Fátima é descoberto
Terra Forte
Ontem às 22:10
Adjunto da ex-ministra da Justiça confessa abusos em lágrimas. Diz que foram só duas crianças
Dois às 10
Há 48 min
Perderam o bebé com seis semanas. Lidar com o luto de formas distintas levou ao fim da relação
Dois às 10
Há 1h e 32min
“Marca vesti-lo para colocá-lo num caixão”: Cátia recorda a morte trágica do filho com um mês e meio
Dois às 10
Há 1h e 37min
Atores de «Terra Forte» surpreendem ao revelar outros talentos
Em Família
Há 1h e 39min
Cátia sonhava ser mãe. Quando conseguiu, perdeu o filho: “Entreguei-o vivo e só pedia que ele tivesse continuado vivo”
Dois às 10
Há 1h e 40min
Emocionado, Almirante Gouveia e Melo recorda morte que o traumatizou
Dois às 10
Há 1h e 45min
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima toma decisão surpreendente e vira a família a seu favor
Novelas
Ontem às 09:34
Vem aí «A Protegida»: Anita perde a paciência e enfrenta Héctor sem piedade
Novelas
Ontem às 10:02
«Aconteceu uma coisa...» Inesperado encontro com desconhecida deixa Jéssica Athayde preocupada
Novelas
14 dez, 08:42
«Decidi fazer algumas perguntas ao meu pai»: Agir partilha momento histórico ao lado do pai
Novelas
13 dez, 08:35
Marta Andrino surpreende Frederico Amaral e deixa-o sem palavras
Novelas
14 dez, 17:10
Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor
Novelas
14 dez, 09:21