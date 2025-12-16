Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Diário da Manhã - 16 de dezembro de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 16 de dezembro de 2025 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Mais Vistos

Pimpinha Jardim e Isabel Figueira terminam programa em lágrimas com notícia da morte de ex-colega

V+ TVI
Ontem às 20:18
1

Ana foi expulsa do Secret Story

Dois às 10
Ontem às 11:42
2

Ana surpreende Cristina Ferreira e Cláudio Ramos durante entrevista: «Tenho uma pergunta para vocês»

Dois às 10
Hoje às 08:53
3

Ana é um fenómeno das redes sociais e tem fotografias de cortar a respiração. Veja-as aqui

Secret Story
1 out, 09:29
4

Evite estes 7 peixes. Diz-se serem saudáveis, mas escondem algo muito prejudicial

Dois às 10
10 dez, 14:30
5

A minha mulher mentiu-me: «Durante anos vivemos uma vida que não era nossa»

V+ TVI
Ontem às 16:10
6
EM DESTAQUE

Ana surpreende Cristina Ferreira e Cláudio Ramos durante entrevista: «Tenho uma pergunta para vocês»

Dois às 10
Hoje às 08:53

Inédito! Limousine de luxo marca a chegada dos ex-concorrentes à Gala do Secret Story 9

Secret Story
Ontem às 20:15

Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha quase apanhados em pleno momento de paixão

Novelas
Há 3h e 43min

Foi Cátia quem deu o último colo ao filho de um mês e meio: «Vesti-o para o colocar no caixão»

Dois às 10
Há 1h e 0min

Há um concorrente mais perto da porta de saída do Secret Story. Há três nomeados em risco de expulsão

Secret Story
Ontem às 22:15

Pimpinha Jardim e Isabel Figueira terminam programa em lágrimas com notícia da morte de ex-colega

V+ TVI
Ontem às 20:18

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 15 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida: Clarice e Jorge têm uma surpresa maléfica ao entrar em casa

A Protegida
Ontem às 23:10

Opinião de Francisco Monteiro torna-se viral na Internet: «Quando a Liliana faz o que faz no confessionário...»

Secret Story
Hoje às 00:22

Bebé de 18 meses morre depois de a mãe adormecer a amamentá-lo

TVI Jornal
Ontem às 14:57

Secret Story 9 - Especial - 15 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

Terra Forte: O lado frágil de Maria de Fátima é descoberto

Terra Forte
Ontem às 22:10
A ACONTECER

Adjunto da ex-ministra da Justiça confessa abusos em lágrimas. Diz que foram só duas crianças

Dois às 10
Há 48 min

Perderam o bebé com seis semanas. Lidar com o luto de formas distintas levou ao fim da relação

Dois às 10
Há 1h e 32min

“Marca vesti-lo para colocá-lo num caixão”: Cátia recorda a morte trágica do filho com um mês e meio

Dois às 10
Há 1h e 37min

Atores de «Terra Forte» surpreendem ao revelar outros talentos

Em Família
Há 1h e 39min

Cátia sonhava ser mãe. Quando conseguiu, perdeu o filho: “Entreguei-o vivo e só pedia que ele tivesse continuado vivo”

Dois às 10
Há 1h e 40min

Emocionado, Almirante Gouveia e Melo recorda morte que o traumatizou

Dois às 10
Há 1h e 45min
NOVELAS

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima toma decisão surpreendente e vira a família a seu favor

Novelas
Ontem às 09:34

Vem aí «A Protegida»: Anita perde a paciência e enfrenta Héctor sem piedade

Novelas
Ontem às 10:02

«Aconteceu uma coisa...» Inesperado encontro com desconhecida deixa Jéssica Athayde preocupada

Novelas
14 dez, 08:42

«Decidi fazer algumas perguntas ao meu pai»: Agir partilha momento histórico ao lado do pai

Novelas
13 dez, 08:35

Marta Andrino surpreende Frederico Amaral e deixa-o sem palavras

Novelas
14 dez, 17:10

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Novelas
14 dez, 09:21