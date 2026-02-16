TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Diário da Manhã - 16 de fevereiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
De branco, Maria Botelho Moniz dá lição de estilo: «A mais linda»
1ª Companhia
Ontem às 21:59
1
Inconsolável. Manuel Melo desaba em lágrimas e emociona Cristina Ferreira: «Por isso é que me dói tanto»
Dois às 10
Há 1h e 43min
2
Manuel Melo
Dois às 10
Há 1h e 45min
3
"Morreu na praia": Este é o recruta expulso a menos de uma semana da grande final
1ª Companhia
Hoje às 00:34
4
Presente de mais de 1300 euros. Liliana deixa Fábio sem reação no Dia dos Namorados
1ª Companhia
Ontem às 23:34
5
01:08
O momento mais desejado aconteceu: Instrutor Marques abraça Filipe Delgado
1ª Companhia
Hoje às 00:26
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
É oficial: Conheça os seis finalistas da 1ª Companhia
1ª Companhia
Hoje às 00:47
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica sem o documento que a torna dona de toda a fortuna
Novelas
Hoje às 09:00
Em plena gala, instrutor Marques 'quebra' armadura e faz o que muitos desejavam ver
Dois às 10
Hoje às 08:47
Presente de mais de 1300 euros. Liliana deixa Fábio sem reação no Dia dos Namorados
1ª Companhia
Ontem às 23:34
Não vai acreditar que esta cidade portuguesa é considerada uma das mais feias da Europa
Dois às 10
13 fev, 15:00
Foi das primeiras artistas portuguesas a assumir ser homossexual. Aos 46 anos, mostra-se pronta para ser mãe
V+ TVI
13 fev, 14:45
TVI PLAYER
Manuel Melo não consegue conter as lágrimas e toca Cristina Ferreira: "Dói tanto"
Dois às 10
Há 2h e 7min
1ª Companhia - Gala - 15 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:30
O momento mais desejado aconteceu: Instrutor Marques abraça Filipe Delgado
1ª Companhia
Hoje às 00:26
Manuel Melo recorda alerta de Maria Botelho Moniz: “Percebi que se passava alguma coisa”
Dois às 10
Há 2h e 0min
Amor à Prova: Casamento de David e Amália está em risco?
Amor à Prova
14 fev, 22:25
Instrutor Chefe Joaquim com ciúmes de abraço de Filipe Delgado ao Instrutor Marques?
1ª Companhia
Há 3h e 47min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Manuel Melo recorda alerta de Maria Botelho Moniz: “Percebi que se passava alguma coisa”
Dois às 10
Há 2h e 0min
Emocionado, Manuel Melo assiste a imagens e confessa: “Preferia não ver isto”
Dois às 10
Há 2h e 1min
Manuel Melo não consegue conter as lágrimas e toca Cristina Ferreira: "Dói tanto"
Dois às 10
Há 2h e 7min
Manuel Melo fala sobre momento de viragem na “1.ª Companhia": “Senti que mudou a energia”
Dois às 10
Há 2h e 11min
CNN Inovação - Aliança para a Transição Energética (ATE): Enline e Enging
CNN Inovação
Há 2h e 41min
Cantor famoso revela que, aos 18 anos, percebeu que os pais, que geriam a sua conta, lhe deixaram só 14 euros
Dois às 10
Há 2h e 46min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?
Novelas
13 fev, 09:00
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque
Novelas
13 fev, 09:34
Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras
Novelas
12 fev, 15:11
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
9 fev, 16:21
É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai
Novelas
10 fev, 14:49
Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?
Novelas
13 fev, 10:02