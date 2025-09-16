TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Big Brother
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Goucha
Morangos Com Açúcar
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Diário da Manhã - 16 de setembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Daniela Rodrigues e Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Filha de Jorge Mendes casou, mas o nosso especialista de etiqueta apontou três erros: “não é bonito, não é elegante”
V+ TVI
Ontem às 17:07
1
Apaixonei-me por um homem 17 anos mais novo — e sou feliz como nunca
V+ TVI
Ontem às 16:39
2
Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»
Secret Story
Ontem às 18:39
3
04:19
Cristina Ferreira para Catarina Miranda: «Estás a pôr em causa um trabalho e é de todo falso»
Dois às 10
Há 2h e 10min
4
Estas são as imagens mais marcantes da vitória de Luís Gonçalves no Big Brother 2025
Big Brother
30 jun, 01:14
5
Jogou no Benfica e foi 'rival' de Cristiano Ronaldo. Agora, é concorrente do Secret Story 9
Secret Story
14 set, 23:10
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Catarina Miranda confessa: «O meu segundo lugar vale mais que o primeiro»
Dois às 10
Há 1h e 58min
Catarina Miranda recusa conhecer os amigos de Afonso, Rita e Marcelo. E este último já reagiu
Secret Story
Há 2h e 12min
José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista
Novelas
Há 1h e 57min
Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema
Novelas
Há 3h e 45min
Em poucas horas já há uma desistência no Secret Story. E o motivo comoveu o País
Secret Story
Há 3h e 48min
Após desistência, Cristina Ferreira emociona Internet com palavras sentidas: «É um extraordinário filho»
Secret Story
Há 3h e 32min
TVI PLAYER
Cristina Ferreira deixa conselho a Catarina Miranda: «Tenho muita pena que a tua inteligência não te permita perceber»
Dois às 10
Há 2h e 3min
Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 1h e 22min
Cristina Ferreira confronta Catarina Miranda: «Eu disse aquilo que tu não querias ouvir»
Dois às 10
Há 2h e 5min
Catarina Miranda faz pedido especial a Cristina Ferreira sobre Afonso Leitão
Dois às 10
Há 1h e 25min
Homem atira-se do quarto andar para pôr termo à vida, mas acaba por matar a vizinha
Dois às 10
Há 34 min
Secret Story - Extra - 15 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Homem atira-se do quarto andar para pôr termo à vida, mas acaba por matar a vizinha
Dois às 10
Há 34 min
Após a derrota, Catarina Miranda assume novidades na relação com Afonso Leitão – Veja a conversa completa
Dois às 10
Há 1h e 22min
Catarina Miranda faz pedido especial a Cristina Ferreira sobre Afonso Leitão
Dois às 10
Há 1h e 25min
Cristina Ferreira faz confissão a Catarina Miranda: «Achava que o prémio te tinha sido muito bem entregue»
Dois às 10
Há 1h e 26min
Catarina Miranda voltaria a entrar num reality show? Ex-concorrente alerta: «Só entro se o Afonso entrar»
Dois às 10
Há 1h e 28min
Catarina Miranda responde à pergunta que todos queriam ouvir sobre Afonso Leitão: «Sim»
Dois às 10
Há 1h e 32min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Talu sacrifica-se por Gaspar
Novelas
Hoje às 09:00
Exclusivo «A Protegida»: Nuno confessa a Gina que se envolveu com outra mulher
Novelas
Hoje às 09:25
Morreu o pai do cantor FF: «Partiu repentinamente deste mundo...»
Novelas
Há 2h e 36min
Depois de rumores, Beatriz Barosa conta com companhia especial numa noite de cinema
Novelas
Há 3h e 45min
José Condessa partilha vídeo apaixonado com Luisinha Oliveira e há um detalhe que salta à vista
Novelas
Há 1h e 57min
Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo e Sofia viajam juntos e o motivo é inesperado
Novelas
Há 3h e 25min