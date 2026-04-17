Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diário da Manhã - 17 de abril de 2026

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 17 de abril de 2026 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

Mais Vistos

Ricardo João, concorrente do "Secret Story 10"

Dois às 10
14 abr, 15:52
1

Longe de Portugal, Sara Prata e o marido choram morte inesperada

Novelas
Ontem às 09:41
2

«A desligar do mundo»: Longe de Portugal, Sara Prata vive dias de sonho em família

Novelas
11 abr, 08:33
3

Cláudio Ramos questiona Rita Almeida após separação de Marcelo Palma: «Existiu alguma Ariana?»

Dois às 10
Há 3h e 9min
4

Química inegável? Nova interação entre Soraia Sousa e o instrutor Joaquim está a dar que falar

Secret Story
Ontem às 19:54
5

Soraia Sousa, 1ª Companhia

Secret Story
28 mar, 14:55
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

As revelações bombásticas da mãe de Diogo: «Ele tentou inúmeras vezes terminar e ela fazia com que ele voltasse»

Secret Story
Ontem às 19:00

Cláudio Ramos questiona Rita Almeida após separação de Marcelo Palma: «Existiu alguma Ariana?»

Dois às 10
Há 3h e 9min

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica sem a Açoreana?

Novelas
Há 3h e 45min

Jéssica previu tudo o que ia acontecer no Secret Story? Estes são os detalhes que não estão a passar despercebidos

V+ TVI
Ontem às 12:16

Cristina Ferreira faz confissão a Ricardo João: «Fiquei de alguma forma triste contigo»

Dois às 10
Ontem às 15:16

Catarina soma elogios nas redes sociais. E há um detalhe que salta à vista

Secret Story
Ontem às 17:35

TVI PLAYER

Secret Story - Extra - 17 de abril de 2026

Secret Story
Hoje às 00:20

Amor à Prova: Alice e Cris são apanhados em flagrante

Amor à Prova
Ontem às 22:40

Secret Story - Especial - 16 de abril de 2026

Secret Story
Ontem às 21:50

“Já soube dessa informação e não contava”: Ricardo João mostra-se surpreendido com o que descobriu fora da casa

Dois às 10
Ontem às 11:48

Dois às 10 - Ricardo João explica decisão de desistir do Secret Story

Dois às 10
Ontem às 09:50

«Quero-te pedir desculpa»: Eva deixa o orgulho de lado e esta é a reação de Diogo

Secret Story
Hoje às 01:02
Mais no TVI Player

A ACONTECER

«Não mostrou arrependimento»: menor que matou a mãe em Vagos conhece decisão do tribunal

Dois às 10
Há 49 min

Abraço emotivo marca entrevista de Cláudio Ramos a família de menino com paralisia cerebral

Dois às 10
Há 1h e 19min

«Desvalorizei»: João Moura Caetano revela como reagiu à pressão mediática e às críticas sobre a sua vida amorosa

Bom dia Alegria
Há 1h e 23min

Cláudio Ramos interrompe momento em direto para atender pedido especial de criança de 6 anos

Dois às 10
Há 1h e 24min

Cláudio Ramos surpreende menino de 6 anos com paralisia cerebral: “Ouvir dizer uma coisa…”

Dois às 10
Há 1h e 32min

Menino com paralisia cerebral contraria médicos ao andar e falar

Dois às 10
Há 1h e 33min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Ana e Bruno descobrem o que Melanie esconde na caixa de estores?

Novelas
Há 3h e 1min

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima fica sem a Açoreana?

Novelas
Há 3h e 45min

Aos 99 anos, Ruy de Carvalho recebe homenagem inesquecível e faz discurso marcante: «O nosso rei»

Novelas
Ontem às 14:48

Francisco Adam morreu há 20 anos: Diogo Valsassina faz-lhe uma homenagem arrepiante

Novelas
Ontem às 15:04

Já a conhecemos há anos, mas poucos sabem o verdadeiro nome de Kelly Bailey. E vai surpreender

Novelas
15 abr, 15:01

Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos dá golpe no computador de Vítor para roubar dinheiro do banco

Novelas
Hoje às 08:46