Diário da Manhã - 17 de dezembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida
Dois às 10
26 nov, 10:43
1
Ana Duarte
Dois às 10
26 nov, 10:36
2
Marcia Soares brilha em dia especial: «Maravilhosa»
Secret Story
15 nov, 10:19
3
Aos 32 anos estou a viver um romance tórrido com um homem mais velho: «Ele faz-me sentir como nenhum outro fez»
V+ TVI
Ontem às 18:20
4
Fim do mistério. Desvendada a identidade do "admirador secreto" de Marcia Soares
Secret Story
Ontem às 11:27
5
Ana foi expulsa do Secret Story
Dois às 10
15 dez, 11:42
6
Sónia Jesus emociona fãs com declaração de amor: «Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te»
Dois às 10
Ontem às 11:23
O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso
Secret Story
Ontem às 17:33
«É um assunto de família»: Maria Botelho Moniz partilha momento especial com Pedro Bianchi Prata e o filho
Novelas
Ontem às 16:39
Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»
Secret Story
Ontem às 16:24
Zé Lopes quebra silêncio após onda de comentários à sua magreza: «Ponderei muito se devia abordar este tema...»
V+ TVI
Ontem às 16:04
É filha de uma das cantoras mais conhecidas em Portugal e já conquistou Cristina Ferreira: «Tu és tão bonita»
Dois às 10
Ontem às 16:31
Secret Story 9 - Extra - 17 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Protegida: Mónica beija JD
A Protegida
Ontem às 23:15
Afinal, como é que Marisa e Pedro Jorge se conheceram? A resposta que ninguém estava À espera
Secret Story
Ontem às 19:19
Secret Story 9 - Especial - 16 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Terra Forte: Sammy é apanhado em momento crucial
Terra Forte
Ontem às 22:10
Sem papas na língua, Leandro e Inês não deixam nada por dizer sobre o futuro dos casais da casa
Secret Story
Há 1h e 25min
Menina de 13 anos ajuda os pais a matar idoso: “Foi comprar uma pá e ajudou os adultos a levar o corpo para o Pinhal, onde o enterraram”
Dois às 10
Há 16 min
Acidente fatal em Portugal impressiona Cristina Ferreira: "Faz-me imensa confusão"
Dois às 10
Há 22 min
Depois de Miguel rejeitar transplante da mãe, foi salvo pelo pai
Dois às 10
Há 52 min
Cinco anos depois, criança regressa a programa da TVI curada: “Foi preciso cinco anos, mas o milagre aconteceu”
Dois às 10
Há 58 min
Leontina foi a primeira mulher a entrar na Polícia Judiciária: “Houve muitos momentos em que sofri e cheguei a casa a chorar”
Dois às 10
Há 1h e 23min
Voltamos a eleger o melhor de Portugal. Nova edição das “7 Maravilhas de Portugal” regressa na TVI
Dois às 10
Há 1h e 48min
Bomba em «Terra Forte»: Sammy confessa a Maria de Fátima que ama Flor
Novelas
Há 2h e 4min
Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção
Novelas
Há 1h e 39min
«Toda a gente contra mim»: Filha de atores famosos vítima de bullying
Novelas
Ontem às 15:53
“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade
Novelas
Ontem às 15:03
“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade
Novelas
Ontem às 15:03
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi espia momento íntimo da filha com Armando
Novelas
Há 3h e 16min