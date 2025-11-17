TVI PLAYER
Diário da Manhã - 17 de novembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
EM DESTAQUE
Ana Cristina desfaz-se em elogios a Pedro, mas acaba de boca aberta com o verdadeiro segredo: «Com a Marisa?»
Secret Story
Há 2h e 48min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor recusa ficar com Sammy, por ter uma dívida de gratidão com António
Novelas
Há 2h e 8min
Não foi apenas mais uma reação. Foi assim que Ana Cristina soube que Pedro é casado com Marisa. Veja o vídeo
Dois às 10
Hoje às 08:24
Há uma coincidência arrepiante por detrás do segredo de Bruno
Secret Story
Ontem às 23:51
Estamos juntos há 15 anos, mas há uma coisa que escondo do meu marido: «Se ele descobre, não sei como vai reagir»
V+ TVI
Há 1h e 22min
Exclusivo «A Protegida»: Mariana segue uma nova pista e vai em busca de JD
Novelas
Há 2h e 40min
TVI PLAYER
Secret Story - Gala - 16 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
Ana Cristina descobre que Pedro é casado com Marisa: Veja a reação da expulsa
Secret Story
Hoje às 00:34
Marisa e Pedro entre beijos e farpas: «Mudei por ti e por nós»
Secret Story
Há 1h e 28min
Presidenciais 2026: Ventura reage a críticas de Marques Mendes
Jornal Nacional
Ontem às 21:33
Entre Pedro Jorge e Ana Cristina, veja quem foi o concorrente expulso da casa
Secret Story
Hoje às 00:15
Ao pequeno-almoço, Marisa Susana perde a paciência com Pedro: «És mau»
Secret Story
Há 1h e 3min
A ACONTECER
Cláudio Ramos confronta Ana Cristina: «Sentiste que eras mais amiga dela do que ela tua?»
Dois às 10
Há 46 min
Em direto, Ana Cristina anuncia que se vai propor a ser doadora de medula óssea do filho de convidados do programa
Dois às 10
Há 47 min
Ana Cristina arrasa Pedro e Marisa: «Se o Pedro e a Marisa se mantiverem como casal é porque a Marisa é tonta»
Dois às 10
Há 54 min
Ana Cristina critica o jogo de Inês: «A Inês não estava lá a fazer nada»
Dois às 10
Há 54 min
Ana Cristina confessa qual foi a maior surpresa depois de sair da casa: «Eu ainda estou chocada»
Dois às 10
Há 55 min
Se tem entre 18 e 35 anos, é saudável e nunca recebeu transfusões, saiba como pode fazer a diferença na vida desta criança
Dois às 10
Há 1h e 5min
NOVELAS
Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece
Novelas
Ontem às 09:11
Exclusivo «A Protegida»: Aruna está grávida de Virgílio
Novelas
Ontem às 14:28
A novela «Cacau» pode estar de volta com uma 2ª temporada? Matilde Reymão responde
Novelas
Ontem às 08:20
Atriz conhecida da TVI fala abertamente sobre saúde mental e fez revelações: «Um caminho longo»
Novelas
Ontem às 16:15
Vanessa Martins fala abertamemte sobre procedimento estético que mudou completamente o seu rosto
Novelas
15 nov, 08:35
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor
Novelas
Há 3h e 44min