Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Diário da Manhã - 18 de dezembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Este mercado de Natal em Portugal está a chamar a atenção no estrangeiro - e é fácil perceber porquê
V+ TVI
Ontem às 10:11
1
02:51
Jacuzzi do amor: Marisa e Pedro fazem as pazes e o clima aquece
Secret Story
Hoje às 02:29
2
A minha mulher revelou o meu segredo na noite de Natal: «Humilhou-me perante toda a família»
V+ TVI
Ontem às 18:12
3
Ana foi expulsa do Secret Story
Dois às 10
15 dez, 11:42
4
Aos 47 anos, atriz da TVI é mãe pela primeira vez. Foto da bebé está a encantar os fãs
Dois às 10
Hoje às 08:51
5
Mal saiu do «Secret Story», Ana correu para os braços de pessoa especial
Dois às 10
16 dez, 15:26
6
Novo reality show da TVI tem personalidades que ninguém está à espera. E uma já é conhecida, revelou Maria Botelho Moniz
Dois às 10
Há 3h e 57min
Filha de Carlos Areia comenta relação do pai com Rosa Bela, marcada por 47 anos de diferença: «Nunca pensei»
Secret Story
Há 3h e 24min
Esta é a única condição que Goucha impõe para continuar a fazer o seu programa de televisão: «Odeio»
Secret Story
Hoje às 12:07
Esta beldade portuguesa está a deixar os americanos rendidos: «Não deixa ninguém indiferente»
V+ TVI
Hoje às 12:14
Pela primeira vez, Maria Botelho Moniz mostra-se na casa da Primeira Companhia: «Fui visitar a Base»
Secret Story
Hoje às 11:24
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima exige a Sammy saber o que sente por Flor
Novelas
Ontem às 08:56
Liliana revela estratégia que tinha planeada com o ex-noivo Zé: «Ele ia fingir que...»
Secret Story
Hoje às 11:31
Mulher tenta acabar com a própria vida explodindo prédio e causa a morte de duas crianças de 3 e 5 anos
Dois às 10
Hoje às 12:21
Secret Story 9 - Extra - 17 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:58
«És tão linda»: Pedro e Marisa perdidamente apaixonados debaixo dos lençóis
Secret Story
Hoje às 10:19
A Protegida: Mariana dá uma verdadeira lição sobre parentalidade a Gina
A Protegida
Ontem às 23:13
Liliana recorda drama com ex-noivo, Zé: «Eu sofri muito»
Secret Story
Há 58 min
Inspetor Chefe da PJ mostra indignação com crime: “Ela foi uma profunda inconsciente”
Dois às 10
Há 1h e 10min
TVI - Em cima da hora - 18 de dezembro de 2025
TVI - Em cima da hora
Há 2h e 22min
TVI Jornal - 18 de dezembro de 2025
TVI Jornal
Há 3h e 24min
Terá colocado câmaras escondidas em ginásios para gravar homens nus. Paulo Abreu dos Santos enfrenta novas acusações
Dois às 10
Há 3h e 49min
Enfermeira vê-se obrigada a continuar a atender utente que a agrediu violentamente
Dois às 10
Hoje às 11:49
Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?
Novelas
Hoje às 10:36
Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção
Novelas
Ontem às 11:08
«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público
Novelas
Há 18 min
A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada
Novelas
Há 36 min
«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos
Novelas
Há 37 min
Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy
Novelas
Hoje às 09:40