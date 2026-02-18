TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Diário da Manhã - 18 de fevereiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”
1ª Companhia
21 jan, 15:29
1
Fora da base e sem farda: Instrutor Joaquim partilha fotografia inédita
1ª Companhia
Ontem às 11:08
2
Tem um filho ainda com 10 anos, mas já se prepara para ser avô: «Há um novo capítulo a ser escrito»
V+ TVI
Ontem às 18:58
3
Marco Costa e Carolina Pinto
Dois às 10
16 fev, 09:44
4
Poucos dias após a separação, Marco Costa embarca em viagem com a ex-sogra: «Muito feliz»
Dois às 10
Há 3h e 43min
5
Noiva de Marco Costa passa por mudança corporal impressionante. Veja o antes e depois
Secret Story
20 mar 2025, 15:15
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Cristina Ferreira revela as primeiras imagens da casa do Secret Story: «Está inacreditável»
Secret Story
Ontem às 21:27
«Começa aqui»: Noivo de Maria Botelho Moniz revela detalhe único sobre uma das suas maiores paixões
Novelas
Ontem às 12:56
Fora do «Secret Story», Vera comenta atitude de Pedro Jorge e Marisa: «Sinto-me triste com eles»
Dois às 10
Ontem às 16:25
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação
Novelas
Ontem às 10:10
Cristina Ferreira reage a gesto inesperado do Instrutor-chefe Joaquim: «Preciso de uma pausa para assumir isto»
1ª Companhia
Ontem às 18:56
Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno
Novelas
Ontem às 11:24
TVI PLAYER
Hilariante: Instrutor Andrade imita Rui Freitas e gera muitas gargalhadas
1ª Companhia
Hoje às 09:56
Amor à Prova: Amália descai-se e revela segredo de Alice a Tomás
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Rui Freitas arrasta a asa à enfermeira Catarina e leva um redondo «Não!»
1ª Companhia
Há 42 min
«Só me apetece chorar»: Filipe Delgado mostra-se emocional
1ª Companhia
Há 2h e 1min
1ª Companhia - Extra - 18 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:10
Emoção sem fim: Instrutora deixa recrutas em lágrimas com discurso motivador
1ª Companhia
Há 2h e 28min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI Jornal - 18 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Há 1h e 48min
Salvador foi saudável até aos 9 anos, mas aí tudo mudou: “Começou a entrar em paranoia”
Dois às 10
Há 2h e 31min
Salvador tem uma doença rara sem cura e sem tratamento
Dois às 10
Há 2h e 52min
Mãe de ex-atriz da TVI é diagnosticada com doença sem cura: “Tenho medo que me liguem a dizer que o pior aconteceu”
Dois às 10
Há 3h e 8min
Ex-atriz da TVI enfrenta o desafio mais duro da sua vida: “É como perder a pessoa aos poucos”
Dois às 10
Há 3h e 18min
Cláudio Ramos aborda situação que o marcou: “Achei uma falta de respeito de todo o tamanho”
Dois às 10
Hoje às 10:38
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada
Novelas
Hoje às 09:33
Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico
Novelas
Hoje às 10:04
O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado
Novelas
Há 3h e 5min
A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»
Novelas
Ontem às 13:59
«Começa aqui»: Noivo de Maria Botelho Moniz revela detalhe único sobre uma das suas maiores paixões
Novelas
Ontem às 12:56
Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás engana Alice e torna-se agressivo
Novelas
Hoje às 09:00