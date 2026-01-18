TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Diário da Manhã - 18 de janeiro de 2026
Hoje às 07:35
Com Joana Almeida Carvalho.
Mais Vistos
Imperdível! Há um novo momento viral da 1.ª Companhia e já ultrapassa 1 milhão de visualizações
1ª Companhia
Ontem às 21:29
1
Ex-concorrentes estão rendidos a Filipe Delgado: as imagens da onda de amor que tem recebido
1ª Companhia
16 jan, 12:29
2
Famoso ator detido pela polícia, após agredir um motorista de TVDE
V+ TVI
15 jan, 10:40
3
Sol, calor e água quente todo o ano: o destino perfeito a 4 horas de voo
Novelas
13 jan, 09:54
4
Descobrimos isto em 2025 e ainda usamos em 2026. Nunca mais lavámos loiça sem ele
Dois às 10
16 jan, 17:00
5
Andrea Soares perde a paciência com Noélia em plena gala: «Simplesmente cala-te»
1ª Companhia
Ontem às 23:13
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
A espera terminou! Este foi o recruta expulso da 1ªCompanhia
1ª Companhia
Ontem às 23:29
Noélia quebra uma das regras mais importantes e recebe castigo severo
1ª Companhia
Há 1h e 25min
Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?
Novelas
16 jan, 11:44
Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show
V+ TVI
16 jan, 12:07
O detalhe brilhante no fato de Maria Botelho Moniz que roubou todas as atenções
1ª Companhia
Ontem às 22:05
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio
Novelas
16 jan, 11:00
TVI PLAYER
1ª Companhia - Gala - 17 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:30
Noélia quebra uma das regras mais importantes e recebe castigo severo
1ª Companhia
Há 1h e 25min
Filipe Delgado tem mais uma lista de compras. O que será que vai aprontar?
1ª Companhia
Há 1h e 29min
Filipe Delgado pede ajuda divina para chegar à final
1ª Companhia
Há 3h e 46min
A espera terminou! Este foi o recruta expulso da 1ªCompanhia
1ª Companhia
Ontem às 23:29
Há um distrito que acerta sempre no vencedor das eleições presidenciais
CNN Domingo
Hoje às 09:13
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Missa - Igreja do Imaculado Coração de Maria
Missa
Hoje às 10:00
Diário da Manhã - 18 de janeiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:35
Vai ou Racha - 18 de janeiro de 2026
Vai ou Racha
Hoje às 00:30
Um amor que nem o cancro conseguiu apagar - A homenagem ao marido que partiu e às filhas que ficaram
Momento certo
Ontem às 23:59
O triste e inesperado desfecho das irmãs que procuravam a irmã da qual perderam o contacto
Momento certo
Ontem às 23:59
«Eram outros tempos»: Sobreviveu a 22 anos de violência e enfrenta agora o terceiro cancro
Momento certo
Ontem às 23:59
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?
Novelas
16 jan, 11:44
Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio
Novelas
16 jan, 11:00
«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente
Novelas
16 jan, 11:49
Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem
Novelas
15 jan, 15:23
Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»
Novelas
14 jan, 11:38
Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy
Novelas
16 jan, 10:13