Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diário da Manhã - 18 de janeiro de 2026

Hoje às 07:35
Diário da Manhã - 18 de janeiro de 2026 - TVI

Com Joana Almeida Carvalho.

Mais Vistos

Imperdível! Há um novo momento viral da 1.ª Companhia e já ultrapassa 1 milhão de visualizações

1ª Companhia
Ontem às 21:29
1

Ex-concorrentes estão rendidos a Filipe Delgado: as imagens da onda de amor que tem recebido

1ª Companhia
16 jan, 12:29
2

Famoso ator detido pela polícia, após agredir um motorista de TVDE

V+ TVI
15 jan, 10:40
3

Sol, calor e água quente todo o ano: o destino perfeito a 4 horas de voo

Novelas
13 jan, 09:54
4

Descobrimos isto em 2025 e ainda usamos em 2026. Nunca mais lavámos loiça sem ele

Dois às 10
16 jan, 17:00
5

Andrea Soares perde a paciência com Noélia em plena gala: «Simplesmente cala-te»

1ª Companhia
Ontem às 23:13
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

A espera terminou! Este foi o recruta expulso da 1ªCompanhia

1ª Companhia
Ontem às 23:29

Noélia quebra uma das regras mais importantes e recebe castigo severo

1ª Companhia
Há 1h e 25min

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
16 jan, 11:44

Ganhou popularidade no "Big Brother" e hoje vive numa casa inspirada no reality show

V+ TVI
16 jan, 12:07

O detalhe brilhante no fato de Maria Botelho Moniz que roubou todas as atenções

1ª Companhia
Ontem às 22:05

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
16 jan, 11:00

TVI PLAYER

1ª Companhia - Gala - 17 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:30

Noélia quebra uma das regras mais importantes e recebe castigo severo

1ª Companhia
Há 1h e 25min

Filipe Delgado tem mais uma lista de compras. O que será que vai aprontar?

1ª Companhia
Há 1h e 29min

Filipe Delgado pede ajuda divina para chegar à final

1ª Companhia
Há 3h e 46min

A espera terminou! Este foi o recruta expulso da 1ªCompanhia

1ª Companhia
Ontem às 23:29

Há um distrito que acerta sempre no vencedor das eleições presidenciais

CNN Domingo
Hoje às 09:13
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Missa - Igreja do Imaculado Coração de Maria

Missa
Hoje às 10:00

Diário da Manhã - 18 de janeiro de 2026

Diário da Manhã
Hoje às 07:35

Vai ou Racha - 18 de janeiro de 2026

Vai ou Racha
Hoje às 00:30

Um amor que nem o cancro conseguiu apagar - A homenagem ao marido que partiu e às filhas que ficaram

Momento certo
Ontem às 23:59

O triste e inesperado desfecho das irmãs que procuravam a irmã da qual perderam o contacto

Momento certo
Ontem às 23:59

«Eram outros tempos»: Sobreviveu a 22 anos de violência e enfrenta agora o terceiro cancro

Momento certo
Ontem às 23:59
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do transplante, Cris fica doente?

Novelas
16 jan, 11:44

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra comete um deslize e fica nas mãos de Caio

Novelas
16 jan, 11:00

«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente

Novelas
16 jan, 11:49

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

Novelas
15 jan, 15:23

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Novelas
14 jan, 11:38

Vem aí em «Terra Forte»: Mensagem falsa afasta Flor e Sammy

Novelas
16 jan, 10:13