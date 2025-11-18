TVI PLAYER
Diário da Manhã - 18 de novembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Daniela Rodrigues.
Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
V+ TVI
Ontem às 12:16
1
Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie
Novelas
Ontem às 15:06
2
Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente
Dois às 10
Ontem às 13:00
3
Ícones de uma década: as portuguesas que conquistaram os anos 90
V+ TVI
17 out, 14:15
4
Estamos juntos há 15 anos, mas há uma coisa que escondo do meu marido: «Se ele descobre, não sei como vai reagir»
V+ TVI
Ontem às 11:18
5
Sharam Diniz
Novelas
Ontem às 15:20
6
Cinco novos nomeados agitam a casa do Secret Story 9 — descubra quem está em risco
Secret Story
Ontem às 22:58
Pureza Mello Breyner assina o vestido de noiva de Cristina Ferreira. Tem tanto de elegante como de arrojado
Dois às 10
Hoje às 10:00
“Estou aqui”: Rita Pereira faz desabafo emocionante ao lado de Cristina Ferreira
Novelas
Ontem às 16:39
Despedi-me da minha filha quando ela ainda era bebé: «Nenhuma mãe devia sentir esta dor»
V+ TVI
Há 3h e 5min
Assumido: Carolina Braga já não esconde reconciliação com o ex. E há beijo na boca e tudo
Secret Story
Ontem às 15:56
Vai receber convidados em casa? Saiba o que precisa estar impecável (e o que não precisa)
Dois às 10
Há 2h e 49min
Secret Story 9 - Extra - 18 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Tensão máxima. Dylan e Fábio entram em choque: «Tenho as pernas a tremer»
Secret Story
Hoje às 09:47
Liliana senta-se ao lado de Bruna e as picardias começam: «Eu não quero ser tua amiga»
Secret Story
Há 1h e 47min
Roubam Rolex a Porsche em andamento em pleno centro de Lisboa: o vídeo do momento
Jornal Nacional
Ontem às 21:02
Alerta avião na casa do Secret Story: E Liliana parece saber para quem é dirigido
Secret Story
Há 2h e 20min
A Protegida: Hector ataca brutalmente JD e rapta-o
A Protegida
Ontem às 23:30
TVI Jornal - 18 de novembro de 2025
TVI Jornal
Há 1h e 51min
Ator Carloto Cotta absolvido de todos os crimes, incluindo violação e sequestro
Dois às 10
Há 2h e 0min
Gisela recorda ida do marido para um lar: «Arrependo-me... parece que morreu duas vezes»
Dois às 10
Há 2h e 51min
Em apenas dois anos, Gisela perdeu a mãe, o pai e o marido: «Ou vais ao funeral do teu pai ou vais comigo ao hospital»
Dois às 10
Há 2h e 52min
Gisela perdeu o amor da sua vida para um cancro: «Feliz como fui, já nunca mais vou ser»
Dois às 10
Há 2h e 59min
Manuel ficou órfão aos 10 anos: «O meu pai preparou-me para muita coisa, mas não para viver sem ele»
Dois às 10
Há 3h e 12min
Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece
Novelas
16 nov, 09:11
Exclusivo «A Protegida»: Aruna está grávida de Virgílio
Novelas
16 nov, 14:28
Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie
Novelas
Ontem às 15:06
«Senti a presença dele»: Cristina Ferreira deixa o país comovido com revelação arrepiante
Novelas
Ontem às 14:27
«Foi o mais difícil de tudo»: Antes de grande conquista, Pedro Bianchi Prata passou um dos maiores sacrifícios da sua vida
Novelas
Ontem às 14:47
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor
Novelas
Ontem às 08:56