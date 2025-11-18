Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Diário da Manhã - 18 de novembro de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 18 de novembro de 2025 - TVI

Com Daniela Rodrigues.

Mais Vistos

Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»

V+ TVI
Ontem às 12:16
1

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

Novelas
Ontem às 15:06
2

Foi eleita uma das mulheres mais bonitas dos anos 90. Hoje, vive uma vida totalmente diferente

Dois às 10
Ontem às 13:00
3

Ícones de uma década: as portuguesas que conquistaram os anos 90

V+ TVI
17 out, 14:15
4

Estamos juntos há 15 anos, mas há uma coisa que escondo do meu marido: «Se ele descobre, não sei como vai reagir»

V+ TVI
Ontem às 11:18
5

Sharam Diniz

Novelas
Ontem às 15:20
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cinco novos nomeados agitam a casa do Secret Story 9 — descubra quem está em risco

Secret Story
Ontem às 22:58

Pureza Mello Breyner assina o vestido de noiva de Cristina Ferreira. Tem tanto de elegante como de arrojado

Dois às 10
Hoje às 10:00

“Estou aqui”: Rita Pereira faz desabafo emocionante ao lado de Cristina Ferreira

Novelas
Ontem às 16:39

Despedi-me da minha filha quando ela ainda era bebé: «Nenhuma mãe devia sentir esta dor»

V+ TVI
Há 3h e 5min

Assumido: Carolina Braga já não esconde reconciliação com o ex. E há beijo na boca e tudo

Secret Story
Ontem às 15:56

Vai receber convidados em casa? Saiba o que precisa estar impecável (e o que não precisa)

Dois às 10
Há 2h e 49min

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 18 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Tensão máxima. Dylan e Fábio entram em choque: «Tenho as pernas a tremer»

Secret Story
Hoje às 09:47

Liliana senta-se ao lado de Bruna e as picardias começam: «Eu não quero ser tua amiga»

Secret Story
Há 1h e 47min

Roubam Rolex a Porsche em andamento em pleno centro de Lisboa: o vídeo do momento

Jornal Nacional
Ontem às 21:02

Alerta avião na casa do Secret Story: E Liliana parece saber para quem é dirigido

Secret Story
Há 2h e 20min

A Protegida: Hector ataca brutalmente JD e rapta-o

A Protegida
Ontem às 23:30
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI Jornal - 18 de novembro de 2025

TVI Jornal
Há 1h e 51min

Ator Carloto Cotta absolvido de todos os crimes, incluindo violação e sequestro

Dois às 10
Há 2h e 0min

Gisela recorda ida do marido para um lar: «Arrependo-me... parece que morreu duas vezes»

Dois às 10
Há 2h e 51min

Em apenas dois anos, Gisela perdeu a mãe, o pai e o marido: «Ou vais ao funeral do teu pai ou vais comigo ao hospital»

Dois às 10
Há 2h e 52min

Gisela perdeu o amor da sua vida para um cancro: «Feliz como fui, já nunca mais vou ser»

Dois às 10
Há 2h e 59min

Manuel ficou órfão aos 10 anos: «O meu pai preparou-me para muita coisa, mas não para viver sem ele»

Dois às 10
Há 3h e 12min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: Pânico! Vivi desaparece

Novelas
16 nov, 09:11

Exclusivo «A Protegida»: Aruna está grávida de Virgílio

Novelas
16 nov, 14:28

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

Novelas
Ontem às 15:06

«Senti a presença dele»: Cristina Ferreira deixa o país comovido com revelação arrepiante

Novelas
Ontem às 14:27

«Foi o mais difícil de tudo»: Antes de grande conquista, Pedro Bianchi Prata passou um dos maiores sacrifícios da sua vida

Novelas
Ontem às 14:47

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy beija Flor

Novelas
Ontem às 08:56