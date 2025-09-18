Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diário da Manhã - 18 de setembro de 2025

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 18 de setembro de 2025 - TVI

Com Daniela Rodrigues e Pedro Carvalhas.

Mais Vistos

Cabelo curto ou longo: qual envelhece mais as mulheres a partir dos 45 anos?

Dois às 10
16 set, 17:00
1

Vera está fora da casa do Secret Story e Cristina Ferreira explica tudo. As razões aqui

Secret Story
Hoje às 09:46
2

O corpo de uma adolescente de 15 anos foi encontrado no carro de um cantor famoso.

V+ TVI
Hoje às 09:46
3

Estes foram os looks mais virais da estreia do novo Secret Story

Secret Story
15 set, 12:16
4

Luís Gonçalves faz declaração de amor e há um comentário que salta à vista: «Eu disse que te ias apaixonar»

Secret Story
Hoje às 13:04
5

Três polícias morreram e dois ficaram gravemente feridos após tiroteio. O atirador foi morto

V+ TVI
Há 3h e 5min
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Todos falam: Pediu a namorada em casamento na estreia e agora ela não larga outro concorrente

Secret Story
Há 2h e 42min

Todos perguntam porque é que Márcia Soares tem este nome no Instagram. Nós descobrimos o motivo

Dois às 10
Há 3h e 34min

Vem aí em «A Fazenda»: Joel tenta roubar Alba, mas é apanhado num confronto explosivo

Novelas
Hoje às 15:10

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo acusa Gustavo de cometer um crime grave

Novelas
Hoje às 10:25

Fotógrafo do Secret Story torna-se estrela em concerto de Dua Lipa. E o momento já é viral

Secret Story
Há 3h e 26min

Surpresa! Nuno Brito anuncia fim da relação, dias depois de apresentar nova namorada

Secret Story
Hoje às 13:08

TVI PLAYER

«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela

Dois às 10
Hoje às 11:55

Mulher salta da janela de um primeiro andar para fugir do marido que a ameaçava com uma faca

TVI Jornal
Hoje às 13:02

A Protegida: Desesperada e com medo, Anita pede ajuda a Mónica

A Protegida
Ontem às 23:30

Secret Story - Extra - 17 de setembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

A Fazenda: Alex aparece à porta de Júlia com uma revelação estrondosa

A Fazenda
Ontem às 22:25

Mulher salta da varanda para escapar à violência do marido. As imagens impressionam

Dois às 10
Há 3h e 19min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mulher salta da varanda para escapar à violência do marido. As imagens impressionam

Dois às 10
Há 3h e 19min

José Mourinho: «A minha promessa é clara: vou viver para o Benfica»

CNN Breaking News
Há 3h e 26min

TVI - Em cima da hora - 18 de setembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 18 de setembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

De «amador» ao pódio: Viriato Quintela relembra a sua primeira experiência num reality show – Veja a entrevista completa

Dois às 10
Hoje às 12:10

«É bom que tires o meu nome da tua boca»: Ex-concorrente liga para a TVI e brinca com Viriato Quintela

Dois às 10
Hoje às 11:55
Mais

NOVELAS

Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida

Novelas
Hoje às 08:52

Vem aí em «A Protegida»: JD recusa convite de Mariana e tem um bom motivo

Novelas
Hoje às 09:55

Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade

Novelas
Hoje às 12:36

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

Novelas
Hoje às 10:24

Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Novelas
Hoje às 09:36

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia é roubada na sua própria casa

Novelas
Hoje às 09:28