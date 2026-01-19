TVI PLAYER
Diário da Manhã - 19 de janeiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
César Matoso e Gabriela Santana
1ª Companhia
Ontem às 23:50
1
Cristiana Jesus revela que dois ex-concorrrentes voltaram a namorar e deixa Cláudio Ramos em 'choque'
Dois às 10
7 nov 2025, 10:48
2
Confrontado sobre "deixar" Catarina Miranda, Afonso Leitão pronuncia-se acerca da relação
1ª Companhia
Hoje às 08:32
3
Proibido a menores de 18! Casal de ex-concorrentes partilha vídeo ousado e avisa: «Cuidado pessoas sensíveis»
1ª Companhia
Hoje às 00:02
4
Catarina Miranda e Afonso Leitão fogem para destino de sonho e estas imagens estão a dar que falar
Secret Story
17 dez 2025, 12:30
5
Marcia Soares fala pela primeira vez sobre rumores de “proibição” de Bárbara Parada a Francisco Monteiro
1ª Companhia
16 jan, 19:53
6
EM DESTAQUE
Recrutas em risco. Estes são os nomeados da semana
1ª Companhia
Hoje às 09:24
«Trouxe-me a última oportunidade»: Soraia Carrega surpreende ao revelar porque aceitou entrar na «1.ª Companhia»
Dois às 10
Hoje às 09:21
Vem aí em «Amor à Prova»: Nico emociona-se com Cris, mas acontecimento inesperado cria tensão
Novelas
Hoje às 10:07
Estou casado há 18 anos e quando me perguntam qual o segredo esta é a minha resposta
V+ TVI
17 jan, 09:26
«Isto não é um adeus»: David Carreira emociona fãs com despedida arrepiante
Novelas
Ontem às 16:00
A recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra-se com o bisneto bebé: «No meu coração para sempre»
Dois às 10
Hoje às 09:57
TVI PLAYER
1ª Companhia - Especial Nomeações - 19 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:00
As imagens da colisão entre dois comboios em Espanha
CNN Hoje
Há 1h e 57min
Só rir: Durante instrução sobre coordenadas geográficas há quem faça caras de desespero
1ª Companhia
Há 2h e 22min
Inesperado: Pedro Granger quebra o protocolo e revela em quem votou e incentiva voto - Goucha reage!
Funtástico
Hoje às 09:54
1ª Companhia - Gala - 17 de janeiro de 2026
1ª Companhia
17 jan, 21:30
Fez um gesto inusitado e acabou a encher. Recruta recebe aviso do instrutor
1ª Companhia
Há 2h e 59min
A ACONTECER
Desolada, Raquel fala da tragédia que assombrou a filha: “Nunca mais ouvi a Lara a chamar-me de mãe”
Dois às 10
Há 2h e 34min
Raquel sobre a filha: “Tive uma filha, durante 18 meses, perfeitamente normal”
Dois às 10
Há 2h e 39min
Lara teve uma convulsão aos 18 meses e ficou com paralisia cerebral
Dois às 10
Há 2h e 45min
Cláudio Ramos questiona Soraia Carrega sobre Filipe Delgado: “Aquilo é ele ou ele potencia?”
Dois às 10
Há 2h e 49min
Soraia Carrega sofreu uma perda familiar no mesmo dia em que recebeu o convite para a “1.ª Companhia”
Dois às 10
Há 3h e 3min
Soraia Carrega revela por que aceitou o convite para a “1.ª Companhia”: Tinha uma coisa que estava a precisar há muito tempo”
Dois às 10
Há 3h e 4min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima chantageia Flor com as imagens escaldantes dela e de Sammy
Novelas
Hoje às 09:24
Bomba em «Amor à Prova»: Tomás avança com ordem de restrição contra Cris
Novelas
Ontem às 11:10
«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente
Novelas
16 jan, 11:49
«Isto não é um adeus»: David Carreira emociona fãs com despedida arrepiante
Novelas
Ontem às 16:00
“Uma das maiores conquistas da minha vida”: Apresentadora famosa emociona fãs com anúncio especial
Novelas
Ontem às 08:35
Vem aí em «Terra Forte»: Armando acaba tudo com Babi e o caos instala-se
Novelas
17 jan, 09:17