Diário da Manhã - 19 de janeiro de 2026

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 19 de janeiro de 2026 - TVI

Com Pedro Carvalhas.

EM DESTAQUE

Recrutas em risco. Estes são os nomeados da semana

1ª Companhia
Hoje às 09:24

«Trouxe-me a última oportunidade»: Soraia Carrega surpreende ao revelar porque aceitou entrar na «1.ª Companhia»

Dois às 10
Hoje às 09:21

Vem aí em «Amor à Prova»: Nico emociona-se com Cris, mas acontecimento inesperado cria tensão

Novelas
Hoje às 10:07

Estou casado há 18 anos e quando me perguntam qual o segredo esta é a minha resposta

V+ TVI
17 jan, 09:26

«Isto não é um adeus»: David Carreira emociona fãs com despedida arrepiante

Novelas
Ontem às 16:00

A recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra-se com o bisneto bebé: «No meu coração para sempre»

Dois às 10
Hoje às 09:57

TVI PLAYER

1ª Companhia - Especial Nomeações - 19 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

As imagens da colisão entre dois comboios em Espanha

CNN Hoje
Há 1h e 57min

Só rir: Durante instrução sobre coordenadas geográficas há quem faça caras de desespero

1ª Companhia
Há 2h e 22min

Inesperado: Pedro Granger quebra o protocolo e revela em quem votou e incentiva voto - Goucha reage!

Funtástico
Hoje às 09:54

1ª Companhia - Gala - 17 de janeiro de 2026

1ª Companhia
17 jan, 21:30

Fez um gesto inusitado e acabou a encher. Recruta recebe aviso do instrutor

1ª Companhia
Há 2h e 59min
A ACONTECER

Desolada, Raquel fala da tragédia que assombrou a filha: “Nunca mais ouvi a Lara a chamar-me de mãe”

Dois às 10
Há 2h e 34min

Raquel sobre a filha: “Tive uma filha, durante 18 meses, perfeitamente normal”

Dois às 10
Há 2h e 39min

Lara teve uma convulsão aos 18 meses e ficou com paralisia cerebral

Dois às 10
Há 2h e 45min

Cláudio Ramos questiona Soraia Carrega sobre Filipe Delgado: “Aquilo é ele ou ele potencia?”

Dois às 10
Há 2h e 49min

Soraia Carrega sofreu uma perda familiar no mesmo dia em que recebeu o convite para a “1.ª Companhia”

Dois às 10
Há 3h e 3min

Soraia Carrega revela por que aceitou o convite para a “1.ª Companhia”: Tinha uma coisa que estava a precisar há muito tempo”

Dois às 10
Há 3h e 4min
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima chantageia Flor com as imagens escaldantes dela e de Sammy

Novelas
Hoje às 09:24

Bomba em «Amor à Prova»: Tomás avança com ordem de restrição contra Cris

Novelas
Ontem às 11:10

«A minha mãe tem Alzheimer»: Atriz conhecida vive momento difícil e deixa video comovente

Novelas
16 jan, 11:49

«Isto não é um adeus»: David Carreira emociona fãs com despedida arrepiante

Novelas
Ontem às 16:00

“Uma das maiores conquistas da minha vida”: Apresentadora famosa emociona fãs com anúncio especial

Novelas
Ontem às 08:35

Vem aí em «Terra Forte»: Armando acaba tudo com Babi e o caos instala-se

Novelas
17 jan, 09:17