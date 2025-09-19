TVI PLAYER
Diário da Manhã - 19 de setembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Daniela Rodrigues e Pedro Carvalhas.
O casamento do ano: Dylan e Vera celebram o amor no Secret Story. E as imagens estão virais
Secret Story
Hoje às 11:20
1
A minha mulher é 15 anos mais velha e por ela abdiquei do sonho da minha vida
V+ TVI
Ontem às 10:00
2
Estrela de reality show morre em acidente de carro aos 24 anos
Secret Story
Hoje às 10:34
3
Rita Almeida faz desabafo sentido: «No meio de tudo isto, aconteceu o que eu menos esperava»
Secret Story
Ontem às 18:39
4
01:11
Alerta: Aconteceu o primeiro beijo na boca desta edição. E seguiram-se mais
Secret Story
Hoje às 00:23
5
Rita Almeida surpreende com um look de verão ao lado de companhia especial
Big Brother
15 jun, 18:22
6
Não se fala noutra coisa: O primeiro beijo na boca do Secret Story. E depois deste houve mais…
Secret Story
Hoje às 11:28
André percorreu 500 quilómetros para conhecer o pai. A verdade que encontrou mudou tudo
Dois às 10
Há 3h e 53min
Vem aí em «A Fazenda»: Como uma das donas da fazenda, Daniela faz imposições a Lukenia
Novelas
Há 3h e 19min
O que mais impressiona (pela negativa) as visitas quando entram na sua casa
Novelas
Há 2h e 32min
Temperaturas voltam a subir e nós descobrimos um ‘jacuzzi natural’ em Portugal com a água a 30 °C
Dois às 10
Hoje às 10:00
Viu a diferença? Bernardina Brito fez intervenção estética na cara apesar de sentir que não precisava
Secret Story
Há 2h e 43min
TVI PLAYER
Convidado famoso não aparece no «Dois às 10»: «Ou aconteceu uma tragédia e eu não sei»
Dois às 10
Hoje às 11:16
Secret Story - Extra - 18 de setembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
«Achei que os ias ter no sítio»: Dylan critica postura de Fábio
Secret Story
Há 1h e 26min
«Falso» e «otário»: Pedro recebe duras críticas e acaba a chorar: «Não posso respirar»
Secret Story
Há 1h e 49min
As imagens de que todos falam: Liliana e Fábio não se largam e os gestos íntimos falam por si
Secret Story
Hoje às 00:28
«Apetecia-me dar-lhe duas chapadas»: Fábio roído de ciúmes de Liliana e Pedro
Secret Story
Há 56 min
Semanário «Nascer do Sol» - Mário Ramires garante: «Muita informação de qualidade»
TVI Jornal
Há 3h e 59min
TVI Jornal - 19 de setembro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Depois de percorrer 500 quilómetros, André descobriu que o pai não era a pessoa que pensava
Dois às 10
Hoje às 11:56
André procurou o pai durante 10 anos, mas não encontrou o que esperava
Dois às 10
Hoje às 11:50
«Há limites que o jogo não deve ultrapassar!»: Estas são as várias opiniões sobre a polémica relação entre Liliana e Fábio no «Secret Story 9»
Dois às 10
Hoje às 11:46
Cláudio Ramos reage às imagens entre Liliana e Fábio: «Não gostava de atacar já a Liliana»
Dois às 10
Hoje às 11:46
Vem aí em «A Fazenda»: Joel droga Eva, mas o que faz depois é bem pior
Novelas
Hoje às 09:17
Exclusivo «A Protegida»: JD deixa Benedita comovida com gesto tocante que envolve Carlota
Novelas
Hoje às 08:41
Kelly Bailey revela detalhes da nova habitação: «A minha casa de sonho»
Novelas
Hoje às 10:38
Jéssica Athayde pede ajuda urgente para «os miúdos»: «O que for preciso»
Novelas
Hoje às 09:52
O amor: Ana Guiomar abre o coração e partilha momento raro com a melhor companhia
Novelas
Hoje às 11:27
Vem aí em «A Fazenda»: Weza faz uma exigência a Daniela
Novelas
Hoje às 10:27