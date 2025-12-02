TVI PLAYER
Diário da Manhã - 2 de dezembro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Morreu Constança Cunha Sá. Revelada a causa da morte da jornalista
Dois às 10
Há 3h e 44min
1
Constança Cunha e Sá
Dois às 10
Há 3h e 56min
2
Éramos felizes até ao dia em que a nossa vida mudou para sempre: «Mesmo assim, não consegui abandoná-la»
V+ TVI
Ontem às 18:43
3
Zé, ex-noivo de Liliana, vive dias de sonho ao lado de ex-concorrente do «Secret Story 9»
Dois às 10
Há 2h e 29min
4
Zé e Liliana do Secret Story
Dois às 10
6 out, 08:46
5
Foi por isto que Cristina Ferreira não contou a Dylan o segredo bombástico de Pedro e Marisa
Secret Story
Ontem às 10:42
6
EM DESTAQUE
TVI de luto com morte de jornalista de grande referência
V+ TVI
Há 2h e 59min
Dylan é confrontado com imagens inéditas de Inês e tem reação inesperada: «Não tinha visto...»
Secret Story
Ontem às 18:09
Vem aí em «A Protegida»: Mariana tem um novo pretendente amoroso
Novelas
Ontem às 18:08
Deixou Viena e Paris para trás. Portugal tem um dos mercados de Natal mais incríveis da Europa
Dois às 10
Ontem às 14:00
Vem aí em «Terra Forte»: Eis o motivo pela qual Rosa Maria continua a ter uma boa relação com Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 15:03
Razões técnicas impediram Cristina Ferreira de contar a Dylan o segredo de Pedro e Marisa. saiba o que aconteceu
Dois às 10
Ontem às 11:00
TVI PLAYER
Imagens chocantes: Mãe e filhos menores são alvos de uma perseguição violenta de carro
Diário da Manhã
Há 3h e 48min
Secret Story 9 - Extra - 2 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:30
A Protegida: JD lembra-se de Mariana?
A Protegida
Hoje às 00:20
Dois às 10 — Dylan revela descoberta sobre Vera e mostra-se em choque
Dois às 10
Ontem às 09:50
Reconstituição revela novos pormenores sobre o acidente que matou seis jovens em Lisboa
Jornal Nacional
Ontem às 20:01
Secret Story 9 - Especial - 1 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
A ACONTECER
Imagens chocantes: homem persegue ex-companheira e tenta provocar despiste com filho do casal dentro do carro
Dois às 10
Há 20 min
Cristina Ferreira oferece presente a criança com Síndrome de Down
Dois às 10
Há 1h e 12min
Com 24 anos, ajuda da mãe a sustentar a casa. Jovem emociona com discurso- «Estas são as minhas pessoas, a minha força, são quem me impulsiona para ser melhor»
Dois às 10
Há 1h e 21min
Aos 6 anos, Francisca tem Síndrome de Down, problemas cardíacos e mal fala
Dois às 10
Há 1h e 34min
Carla está desempregada e são as filhas mais velhas que a ajudam a cuidar da irmã com Síndrome de Down
Dois às 10
Há 1h e 34min
Catarina Martins afirma que encontra inspiração numa passada Presidência da República
Dois às 10
Há 1h e 37min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha, Dudu e Dani montam um esquema para desmascarar Maria de Fátima
Novelas
Há 3h e 43min
Vem aí em «A Protegida»: Mariana tem um novo pretendente amoroso
Novelas
Ontem às 18:08
Já conhece a mulher de AGIR? Surpreenda-se com a sua profissão
Novelas
Ontem às 08:40
«Estou a viver um sonho»: Liliana Santos vive fase feliz
Novelas
Ontem às 16:20
Quase com 50 anos, um dos homens mais cobiçados dos anos 2000 deslumbra fãs com corpo escultural
Novelas
30 nov, 08:37
Vem aí em «Terra Forte»: Eis o motivo pela qual Rosa Maria continua a ter uma boa relação com Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 15:03