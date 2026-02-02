TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Diário da Manhã - 2 de fevereiro de 2026
Hoje às 06:15
Com Maria João Rosa.
Mais Vistos
Cristina Ferreira dá novidades sobre o teste de gravidez de Noélia: «É possível…»
1ª Companhia
Hoje às 11:17
1
Neta de cantor famoso morre com apenas 10 meses de vida
V+ TVI
Hoje às 11:17
2
2 milhões de visualizações em 24 horas: Veja o momento que fez o Instrutor Marques perder a postura
1ª Companhia
Ontem às 22:47
3
03:28
Cristina Ferreira comenta possibilidade de Noélia estar grávida: "Só a partir de quatro ou cinco semanas..."
Dois às 10
Hoje às 11:07
4
Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?
1ª Companhia
19 jan, 12:54
5
Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»
Secret Story
17 dez 2025, 09:53
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
«Completamente alagado e com muitos danos»: Noivo de Maria Botelho Moniz sofre com Tempestade Kristin
1ª Companhia
Há 3h e 22min
Fora da «1.ª Companhia», Sara Santos fica surpreendida ao ver imagens de concorrente: «Não percebo o objetivo»
Dois às 10
Há 2h e 24min
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avisa Tomás que vai lutar pelos seus direitos enquanto pai
Novelas
Hoje às 09:23
Francisco Monteiro e Márcia Soares já não escondem a relação que mantêm: «Encontrámos finalmente o nosso ponto de equilíbrio»
V+ TVI
30 jan, 16:11
Os portugueses decidiram! Saiba quem abandonou a Base da 1ª Companhia
1ª Companhia
Hoje às 00:13
Marcelo Palma defende Renata Reis das críticas e mostra como a ex-namorada de Maycon foi crucial: «As pessoas não têm noção»
Dois às 10
30 jan, 16:35
TVI PLAYER
Instrutor Andrade manda "encher" e o motivo é hilariante: «O frio congela o cérebro»
1ª Companhia
Há 1h e 52min
1ª Companhia - Gala - 1 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 21:25
Amor à Prova - Cris e Alice cedem ao desejo?
Amor à Prova
31 jan, 21:30
Dois às 10 - Primeira entrevista de Sara Santos após ser expulsa da «1.ª Companhia»
Dois às 10
Hoje às 09:50
Tenso! Gesto de Rui Freitas recebe aviso dos Instrutores
1ª Companhia
Há 48 min
Suspeita de gravidez cada vez maior. Noélia faz planos para o futuro e fala no teste de gravidez
1ª Companhia
Há 2h e 17min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
TVI - Em cima da hora - 2 de fevereiro de 2026
TVI - Em cima da hora
Há 3h e 17min
TVI Jornal - 2 de fevereiro de 2026
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Quem é o alegado homicida e onde foi encontrado o corpo de Maria Amaral? Eis tudo o que se sabe
Dois às 10
Hoje às 12:49
Mãe pede ajuda para encontrar dador de medula para filha de seis anos
Dois às 10
Hoje às 11:58
Aos seis anos, Beatriz luta contra uma leucemia rara
Dois às 10
Hoje às 11:54
Sara Santos mostra-se surpreendida ao assistir conversas paralelas que existiam na «1.ª Companhia»: «Estou a ver pela primeira vez»
Dois às 10
Hoje às 11:52
Mais
NOVELAS
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avisa Tomás que vai lutar pelos seus direitos enquanto pai
Novelas
Hoje às 09:23
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy fica em choque ao saber que é pai de Rosinha
Novelas
31 jan, 09:22
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Novelas
Hoje às 09:53
Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»
Novelas
Hoje às 10:17
Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»
Novelas
Ontem às 08:32
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
30 jan, 10:23