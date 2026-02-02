Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Diário da Manhã - 2 de fevereiro de 2026

Hoje às 06:15
Diário da Manhã - 2 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Maria João Rosa.

Mais Vistos

Cristina Ferreira dá novidades sobre o teste de gravidez de Noélia: «É possível…»

1ª Companhia
Hoje às 11:17
1

Neta de cantor famoso morre com apenas 10 meses de vida

V+ TVI
Hoje às 11:17
2

2 milhões de visualizações em 24 horas: Veja o momento que fez o Instrutor Marques perder a postura

1ª Companhia
Ontem às 22:47
3
03:28

Cristina Ferreira comenta possibilidade de Noélia estar grávida: "Só a partir de quatro ou cinco semanas..."

Dois às 10
Hoje às 11:07
4

Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?

1ª Companhia
19 jan, 12:54
5

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Secret Story
17 dez 2025, 09:53
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

«Completamente alagado e com muitos danos»: Noivo de Maria Botelho Moniz sofre com Tempestade Kristin

1ª Companhia
Há 3h e 22min

Fora da «1.ª Companhia», Sara Santos fica surpreendida ao ver imagens de concorrente: «Não percebo o objetivo»

Dois às 10
Há 2h e 24min

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avisa Tomás que vai lutar pelos seus direitos enquanto pai

Novelas
Hoje às 09:23

Francisco Monteiro e Márcia Soares já não escondem a relação que mantêm: «Encontrámos finalmente o nosso ponto de equilíbrio»

V+ TVI
30 jan, 16:11

Os portugueses decidiram! Saiba quem abandonou a Base da 1ª Companhia

1ª Companhia
Hoje às 00:13

Marcelo Palma defende Renata Reis das críticas e mostra como a ex-namorada de Maycon foi crucial: «As pessoas não têm noção»

Dois às 10
30 jan, 16:35

TVI PLAYER

Instrutor Andrade manda "encher" e o motivo é hilariante: «O frio congela o cérebro»

1ª Companhia
Há 1h e 52min

1ª Companhia - Gala - 1 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 21:25

Amor à Prova - Cris e Alice cedem ao desejo?

Amor à Prova
31 jan, 21:30

Dois às 10 - Primeira entrevista de Sara Santos após ser expulsa da «1.ª Companhia»

Dois às 10
Hoje às 09:50

Tenso! Gesto de Rui Freitas recebe aviso dos Instrutores

1ª Companhia
Há 48 min

Suspeita de gravidez cada vez maior. Noélia faz planos para o futuro e fala no teste de gravidez

1ª Companhia
Há 2h e 17min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

TVI - Em cima da hora - 2 de fevereiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 17min

TVI Jornal - 2 de fevereiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Quem é o alegado homicida e onde foi encontrado o corpo de Maria Amaral? Eis tudo o que se sabe

Dois às 10
Hoje às 12:49

Mãe pede ajuda para encontrar dador de medula para filha de seis anos

Dois às 10
Hoje às 11:58

Aos seis anos, Beatriz luta contra uma leucemia rara

Dois às 10
Hoje às 11:54

Sara Santos mostra-se surpreendida ao assistir conversas paralelas que existiam na «1.ª Companhia»: «Estou a ver pela primeira vez»

Dois às 10
Hoje às 11:52
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avisa Tomás que vai lutar pelos seus direitos enquanto pai

Novelas
Hoje às 09:23

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy fica em choque ao saber que é pai de Rosinha

Novelas
31 jan, 09:22

Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»

Novelas
Hoje às 09:53

Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»

Novelas
Hoje às 10:17

Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»

Novelas
Ontem às 08:32

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico

Novelas
30 jan, 10:23