TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Gala Aniversário
Secret Story
Novelas
Dois às 10
Primeira Companhia
TVI Reality
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Diário da Manhã - 2 de março de 2026
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
Imagens marcantes: A reação de Hugo à «piada» que fez sobre o segredo de Pedro e ao aviso da Voz
Secret Story
Há 2h e 54min
1
Morte de famoso ator leva colegas a reagirem em "massa" nas redes sociais
V+ TVI
Há 2h e 12min
2
Hugo confrontado com imagens polémicas sobre segredo de Pedro. Voz obrigada a intervir
Secret Story
Há 3h e 7min
3
06:29
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
Secret Story
Ontem às 23:42
4
O que aconteceu a Bruna Gomes para Cristina Ferreira iniciar a gala do «Secret Story» com um pedido ao público?
Dois às 10
Há 3h e 52min
5
07:01
Esta é a reação inédita de Liliana ao saber que Ricky foi o concorrente expulso
Secret Story
Hoje às 00:12
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Quem saiu do Secret Story? Este é o expulso da semana
Secret Story
Hoje às 00:12
A pista confirmou tudo. Este concorrente desvendou o segredo de Pedro
Secret Story
Ontem às 23:51
Manuel Luís Goucha disse que lhe pagaria os estudos para a vida. Será que cumpriu? Ruan Monteiro volta à televisão para contar tudo
V+ TVI
27 fev, 11:34
«Queria tanto um bebé e Deus não me dava um. Agora, está cá»: Ex-concorrente do Big Brother radiante com chegada da primeira filha
Dois às 10
27 fev, 14:22
"Guerra" fora da base? Joana D'Arc assume desilusão com recruta da 1ª Companhia: «Eu não admito!»
Secret Story
26 fev, 19:01
Maria Botelho Moniz faz pausa na televisão e mostra o que anda a fazer longe dos estúdios
Novelas
26 fev, 16:02
TVI PLAYER
Secret Story - Gala - 1 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:30
Inédito: Instrutor Marques fica em lágrimas durante atuação de Filipe Delgado
Em Família
28 fev, 20:03
Ricky descobre que Diogo e Eva são um casal. Assista à reação
Dois às 10
Há 58 min
«Muito obrigado por isso!»: O elogio de Goucha que emocionou Filipe Delgado
Funtástico
Há 2h e 56min
Emoção e muitas lágrimas: João desvenda o segredo de Pedro e deixa casa em choque
Secret Story
Ontem às 23:42
Amor à Prova: Chegam os resultados cruciais de Nico
Amor à Prova
28 fev, 23:05
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Jovens pais fazem apelo ao país para salvar a filha de três meses
Dois às 10
Há 42 min
Casal jovem enfrenta pesadelo ao receber diagnóstico de leucemia da filha de três meses
Dois às 10
Há 49 min
Patrícia sobre diagnóstico da filha: “Quando soube, berrei e dei murros contra a parede”
Dois às 10
Há 56 min
Bebé de 3 meses tem leucemia e precisa de um transplante de medula
Dois às 10
Há 57 min
Ricky descobre que Diogo e Eva são um casal. Assista à reação
Dois às 10
Há 58 min
Ricky recorda problemas “muito difíceis” na relação com Liliana
Dois às 10
Há 1h e 1min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?
Novelas
27 fev, 09:40
Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva
Novelas
Há 3h e 14min
É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações
Novelas
28 fev, 08:35
«O mais próximo que tive da maternidade»: Ana Guiomar surpreende com uma alcofa de bebé na mão
Novelas
28 fev, 08:30
O desabafo de Pedro Bianchi Prata antes de momento histórico: «Dias intensos»
Novelas
Ontem às 14:20
Vem aí em «A Protegida»: Virgílio cede e volta para os braços de Aruna
Novelas
Ontem às 16:02