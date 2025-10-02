TVI PLAYER
Festas TVI
Diário da Manhã - 2 de outubro de 2025
Hoje às 06:15
Com Pedro Carvalhas.
Mais Vistos
As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”
Secret Story
29 set, 00:03
1
«Ela pôs-me na rua»: Laura Figueiredo revela segredo do início do namoro com Mickael Carreira
V+ TVI
30 set, 13:11
2
Mudou de ideias: Noivo de Liliana volta atrás com o que decidiu na gala. Veja a nova mensagem de Zé
Secret Story
Ontem às 09:44
3
Aos 22 anos, Kika Cerqueira Gomes faz história a nível mundial. E a mãe não podia estar mais orgulhosa
V+ TVI
30 set, 16:59
4
«Isto deixa-me muito triste»: Cristina Ferreira reage a fim de relação mediática
Dois às 10
Há 2h e 9min
5
Noivo de Sónia Jesus sai da prisão domiciliária. Estas são as primeiras imagens da tão esperada liberdade
Big Brother
2 jun, 12:07
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico
Secret Story
Ontem às 18:27
Problemas no paraíso? A prova que pode indicar o fim do noivado de Sónia Jesus e Vitó
Dois às 10
Há 3h e 9min
Vem aí em «A Protegida»: Virgílio, Óscar e Isabel são apanhados com droga pela polícia
Novelas
Há 2h e 33min
Noivo morre de forma súbita durante a primeira dança com a noiva no casamento. Vídeo mostra o momento
Dois às 10
Ontem às 17:00
Pelas ruas de Paris, Maria Cerqueira Gomes exibe um brilho diferente. Eis o motivo
Novelas
Ontem às 16:13
A Voz é soberana: Após sanção aplicada a Fábio, concorrentes recebem ultimato
Secret Story
Ontem às 17:27
TVI PLAYER
Cristina Ferreira reage a fim de noivado de concorrente: «Isto deixa-me muito triste»
Dois às 10
Há 2h e 17min
Secret Story 9 - Extra - 2 de outubro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:05
"Tenho 30 anos, sou licenciada, natural de Lisboa e vivo na rua há seis anos". Mas bastou uma interação para a vida mudar
Diário da Manhã
Há 1h e 41min
Liliana começa a manhã agarrada a Fábio na cama
Secret Story
Há 2h e 6min
Sobe a temperatura! Dylan e Vera trocam beijos ‘calientes’ e ele pica-a: «Vieste com mais vontade»
Secret Story
Há 2h e 28min
A Protegida: Chegou o maior pesadelo de Sofia
A Protegida
Ontem às 23:25
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Paulo necessita de uma carrinha adaptada. A atual está degradada e chove lá dentro. Saiba como contribuir
Dois às 10
Há 12 min
Paulo tem 99% de incapacidade e está a tirar um curso na universidade
Dois às 10
Há 20 min
A história está a repetir-se. Romana apaixonou-se num reality show e terminou o casamento de 12 anos em direto
Dois às 10
Há 28 min
Romana sobre o triângulo amoroso entre Liliana, Fábio e Zé: «Não há escapatória possível para fugir»
Dois às 10
Há 31 min
Romana pôs fim ao casamento em direto num reality show. Eis o que o marido lhe disse ao sair
Dois às 10
Há 39 min
Romana recorda sentimentos por concorrente num reality show enquanto estava casada: «Eu escondia»
Dois às 10
Há 39 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela
Novelas
Ontem às 10:20
Vem aí em «A Protegida»: Hector está disposto em entregar a mãe à polícia
Novelas
Ontem às 10:53
«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida
Novelas
Ontem às 15:21
Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações
Novelas
Ontem às 14:57
Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»
Novelas
Ontem às 10:27
Vem aí em «A Fazenda»: Segredos de Alex deixam Júlia e Leonor em alerta máximo
Novelas
Ontem às 08:57